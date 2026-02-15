Sucesos

Hombres que viajaban en moto caen dentro de zanja y uno de ellos pierde la vida en Heredia

Las autoridades aún no han identificado al hombre fallecido

Por Adrián Galeano Calvo

Dos hombres que viajaban juntos en una motocicleta sufrieron un trágico accidente la noche de este sábado y lamentablemente uno de ellos terminó perdiendo la vida luego de que ambos cayeran dentro de una profunda zanja.

Así lo informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que el mortal accidente ocurrió en San José de la Montaña, Heredia, específicamente 300 metros al norte del puente sobre el río Macarrón.

En cuanto al hombre que perdió la vida en ese incidente, la Policía Judicial señaló que hasta este momento no ha sido identificado.

El mortal hecho ocurrió en San José de la Montaña. Foto Noticias y Denuncias Costa Rica
El mortal hecho ocurrió en San José de la Montaña. Foto Noticias y Denuncias Costa Rica (Facebook/El mortal hecho ocurrió en San José de la Montaña. Foto Noticias y Denuncias Costa Rica)

“La versión preliminar que se maneja indica que dos personas viajaban en una motocicleta cuando, por razones que se mantienen en investigación, cayeron dentro de una zanja de aproximadamente 4 metros de profundidad”, detalló el OIJ.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre el aparatoso accidente y cuando los paramédicos llegaron a la escena descubrieron que lamentablemente uno de los hombres murió por las graves heridas que sufrió.

En cuanto al otro ocupante de la motocicleta, cuya identidad tampoco trascendió, este fue rescatado con vida y fue trasladado hasta el hospital de Heredia.

