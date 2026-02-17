Revelan chats clave en caso del doble homicidio en bar Dudes: “Yo vi quiénes fueron los que agarraron cuchillo”

Nuevos elementos se incorporan a la investigación por el asesinato de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza, ocurrido el 6 de febrero de 2025 en el desaparecido bar Dudes, en Heredia.

Una ampliación del expediente elaborada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalla una serie de conversaciones telefónicas que, según los agentes, fueron recuperadas tras el análisis forense de dispositivos electrónicos decomisados a varios de los sospechosos.

Las nuevas pruebas en el expediente fueron dadas a conocer por Telenoticias.

Jorge Barboza y Carlos Barboza, primos asesinados dentro de un bar en Heredia. (Cortesía/Cortesía)

Entre los intercambios figuran mensajes atribuidos a una mujer de apellido Postome,pareja del propietario del establecimiento, de apellido Segura, y una amiga cercana. Las comunicaciones, que habrían ocurrido después de los hechos.

Los mensajes de chat de una red social se lograron obtener luego del decomiso de los celulares.

“Yo solo sé que Palacios es inocente. Tengo las pruebas suficientes para hundir a todos si J cae. Son más de 13 personas involucradas y, como es doble homicidio, van a canear más de 40 años. Yo vi quiénes fueron los que agarraron cuchillo y empezaron a puñalear a los maes mientras J les pegaba”, escribió Postome en WhatsApp.

La amiga le respondió: “Mae, yo sé que en todo esto está metido ‘Cali’. Aquí lo bueno es que, por el momento, diay todos están afuera y tranquilos. ¿Al chile usted vio todo?“.

Postome respondió: " Yo tenía las cámaras en mi teléfono. Todos me empezaron a llamar cuando hicieron eso. Como que yo iba a revivir a los maes. Gracias a Dios, no llegué. Yo llegué viernes en la noche cuando estaban limpiando la sangre, Palacios y Renzo. Y sí, ‘Cali’ fue uno de los que mató a los maes, por eso se cortó el mongolo".

Dos primos ingresaron a este establecimiento en febrero del 2025, pero nunca salieron. (Expediente/Expediente)

La amiga le puso: “Qué desp, legal. Cuando yo llegué ya no había nada pero diay, puta ‘Cali’ legal. Pero yo creo que fue lo mejor. Esos maes eran una escoria. Pi... con Pala, legal”

Postome le pone: “El mejor amigo de J trabaja en OIJ (Organismo de Investigación Judicial) y se supone que esta semana empiezan a allanar casas para recolectar pruebas. Tienen tres meses para recolectar pruebas de quiénes son los asesinos. Y las únicas pruebas las tengo yo”.

En el bar Dude’s en el centro de Heredia mataron a los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años. Foto: Tomada de Facebook ( Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

La amiga estaba preocupada de que le allanaran la casa a ella.

Mientras que Potosme le dice que su novio le había dicho que ellos eran muy malos (los primos) y que les habían dicho que se fueran varias veces".

Las mujeres hablan de que en el bar hubo mucha gente el viernes y sábado.

Postome escribió: “Y viernes yo me vomité como cinco veces del olor, y estaba superestresada. Por eso me le cagaba a todo mundo. El sábado en la madrugada que los enterraron, vieras yo cómo lloraba, porque no podía creer lo que estaba pasando. Júreme que no va a decir nada. Yo estoy confiando en usted.

La amiga le responde, amiga: “Se lo juro. Jamás voy a ponerme de sapa en contra de ustedes. Menos de ‘Cali’ y Palacios”.

Postome fue detenida junto a Segura en Nicaragua, donde habían escapado.

Cinco personas están cumpliendo prisión preventiva por su vinculación al doble homicidio de los primos.

Además, un sospechoso está libre con monitoreo electrónico y otros dos imputados están con medidas cautelares: impedimento de ingreso a Heredia, obligación de firmar y restricción de salida del país.

Los primos fueron asesinados y el administrador del bar contrató a un hombre para que cavara una fosa en el sótano para instalar el tanque séptico de un pequeño apartamento pero ahí enterraron a los primos.