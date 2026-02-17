Sucesos

Randall Zúñiga asegura que Douglas Sánchez mintió y así fue cómo lo comprobó

El director del OIJ explicó que en los próximos días presentará varias denuncias contra medios y personas

Por Adrián Galeano Calvo

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien de momento se encuentra suspendido de su cargo, desmintió este martes una declaración dada por el periodista Douglas Sánchez.

La noche de este lunes en el noticiero Central Noticias, Sánchez aseguró que será testigo en el eventual juicio con Zúñiga, quien es investigado por supuestos delitos sexuales contra cuatro mujeres.

Intercambios de mensajería en WhatApp sugieren que Douglas Sánchez, director de Noticias en el Canal OPA habría propuesto montarle una "cama" al director del OIJ, Randall Zúñiga.
Randall Zúñiga desmintió lo dicho por Douglas Sánchez. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)

Sin embargo, este martes el mismo Zúñiga desmintió lo dicho por el periodista, asegurándole a La Teja que Sánchez no ha sido requerido como testigo.

“Hoy fui a la Inspección Judicial y revisé el expediente penal y el señor Douglas Sánchez no aparece aportado como testigo ni como requerido como testigo por parte de la Inspección Judicial ni tampoco de la Fiscalía, eso es lo primero que quería aclarar, porque eso falsamente lo dijo ayer en apariencia”, dijo Zúñiga a La Teja.

El director del OIJ también reveló que en los próximos días va a presentar varias denuncias contra personas y medios que han brindado información no apegada a la realidad o privada.

