Mujer de 65 años fallece en playa Manuel Antonio durante paseo

Lo que serían los últimos días de descanso se transformaron en tragedia la mañana de este martes en playa Manuel Antonio, en Quepos, donde una mujer de 65 años perdió la vida tras ser arrastrada por la corriente.

Según el reporte de la Cruz Roja, la alerta indicaba que la adulta mayor había sido llevada mar adentro por la fuerza del agua mientras se encontraba disfrutando de la playa.

Una mujer falleció en la playa de Manuel Antonio, Quepos. (Cruz /Cortesia)

Al arribo de las unidades de emergencia, los cruzrojistas ubicaron a la paciente e iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos de los paramédicos, la mujer fue declarada sin signos vitales.

El caso eleva a 18 la cifra de personas fallecidas por accidentes acuáticos en lo que va del 2026.

La Cruz Roja reitera el llamado a la población a extremar precauciones, respetar la señalización y atender las recomendaciones ante corrientes fuertes y cambios en las condiciones del mar, para evitar que más familias vean sus vacaciones terminar en tragedia.