Allanamiento a casa relacionada con homicidio en gasolinera en Tibás terminó con viejita de 77 años detenida

La investigación por el homicidio de un hombre ocurrido la madrugada de este miércoles en una gasolinera en Tibás dio un giro inesperado, pues tras allanar una casa en ese mismo cantón, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una señora de 77 años.

Se trata de una mujer apellidada Moya, quien fue capturada junto con otro adulto mayor de apellido García, de 68 años, y un hombre apellidado Papadopolo, de 42 años.

La sospechosa es una señora de 77 años. (OIJ/Detenidos allanamiento Tibás.)

La detención de estas tres personas se dio como resultado de la investigación por el homicidio, pero la Policía Judicial aclaró que estas, de momento, no están vinculadas con ese hecho; más bien son investigadas por infracción a la Ley de Psicotrópicos, pues, en apariencia, tenían paquetes de distintas drogas dentro de la casa allanada.

“Según la información preliminar, los agentes judiciales destacados en la Sección Homicidios estaban ejecutando este miércoles varias diligencias por un caso de homicidio cuando, en apariencia, se percataron de que en una de las viviendas en las que realizaban los trabajos había gran cantidad de droga y, como consecuencia, detuvieron a estas tres personas”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial no indicó la cantidad de paquetes decomisados, pero señaló que se trataría de un cargamento de drogas como cocaína, marihuana y ketamina; además, decomisaron varios vapeadores.

Un señor de 68 años y otro hombre de 42 años también fueron detenidos. (OIJ/Detenidos allanamiento Tibás.)

Lo que inició esta investigación fue el homicidio de un hombre apellidado Araya, quien fue atacado a balazos en una gasolinera en Tibás, cuando se encontraba en los asientos traseros.

El ataque fue cometido por dos sicarios en moto; uno de ellos, apellidado Bustos, resultó gravemente herido por un guarda de la gasolinera.

Tanto Bustos como Araya fueron llevados a centros médicos, pero este último perdió la vida poco después.