Joven de 19 años pierde la vida tras brutal ataque a balazos en Alajuelita

El joven de 19 años que había resultado herido en la balacera en Alajuelita falleció mientras recibía atención médica, confirmó este jueves el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El miércoles, dos jóvenes resultaron heridos tras un ataque a balazos ocurrido en la urbanización Shikaba, en Alajuelita. En ese momento, ambos fueron trasladados a un centro médico en condición delicada.

Un joven falleció por las heridas de bala que recibió en Alajuelita (Silvia Coto)

Según el OIJ, los hechos ocurrieron cuando dos hombres estaban en la calle y fueron interceptados por dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes les dispararon en múltiples ocasiones.

En el sitio resultó herido un menor de 17 años, quien recibió impactos de bala en varias partes del cuerpo. Asimismo, un joven de apellido Rodríguez, de 19 años, sufrió heridas en la mandíbula, la espalda y el costado derecho.

Las autoridades confirmaron que Rodríguez murió mientras era atendido en el hospital.

El caso continúa en investigación para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.