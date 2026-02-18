“Ya no recuerda a su madre ni a su padre”: el desconsolador testimonio de la abuela que cuida a la hija de Nadia Peraza

La hija de Nadia Peraza vive al cuidado de su abuela Marilyn Espinoza, y ya tiene cuatro años.
Durante el juicio, Espinoza relató la difícil realidad de la pequeña: “Ella ya no se acuerda de mi hija. Ya no se acuerda de ninguno de los dos”, dijo.
La pequeña ya no recuerda ni a Nadia ni a su padre, Jeremy Buzano, quien está preso como sospechoso del femicidio.
“A mí me ve como mamá”, aseguró.
La abuela enfatizó su deseo de mantener a la niña bajo su protección y de que se haga justicia.
“Deseamos que se haga justicia y que la niña se quede conmigo. Ya ella me ve como su mamá”, dijo.