“Ya no recuerda a su madre ni a su padre”: el desconsolador testimonio de la abuela que cuida a la hija de Nadia Peraza

La mamá de Nadia Peraza fue una de las primeras testigos en declarar en el juicio

Por Silvia Coto

La hija de Nadia Peraza vive al cuidado de su abuela Marilyn Espinoza, y ya tiene cuatro años.

Durante el juicio, Espinoza relató la difícil realidad de la pequeña: “Ella ya no se acuerda de mi hija. Ya no se acuerda de ninguno de los dos”, dijo.

La pequeña ya no recuerda ni a Nadia ni a su padre, Jeremy Buzano, quien está preso como sospechoso del femicidio.

Juicio Nadia Peraza
La mamá de Nadia dijo con dolor que su pequeña nieta ya no recuerda a su mamá. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“A mí me ve como mamá”, aseguró.

La abuela enfatizó su deseo de mantener a la niña bajo su protección y de que se haga justicia.

“Deseamos que se haga justicia y que la niña se quede conmigo. Ya ella me ve como su mamá”, dijo.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

