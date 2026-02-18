“Ya no recuerda a su madre ni a su padre”: el desconsolador testimonio de la abuela que cuida a la hija de Nadia Peraza

La hija de Nadia Peraza vive al cuidado de su abuela Marilyn Espinoza, y ya tiene cuatro años.

LEA MÁS: Abogado de Nadia Peraza pide millonaria indemnización por atroz crimen

Durante el juicio, Espinoza relató la difícil realidad de la pequeña: “Ella ya no se acuerda de mi hija. Ya no se acuerda de ninguno de los dos”, dijo.

La pequeña ya no recuerda ni a Nadia ni a su padre, Jeremy Buzano, quien está preso como sospechoso del femicidio.

LEA MÁS: Juicio por femicidio de Nadia Peraza: Fiscalía detalla las espantosas cosas que vivió Nadia

La mamá de Nadia dijo con dolor que su pequeña nieta ya no recuerda a su mamá. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“A mí me ve como mamá”, aseguró.

La abuela enfatizó su deseo de mantener a la niña bajo su protección y de que se haga justicia.

LEA MÁS: Jeremy Buzano reconoce adicciones y se abstiene de declarar en el juicio por la muerte de Nadia Peraza

“Deseamos que se haga justicia y que la niña se quede conmigo. Ya ella me ve como su mamá”, dijo.