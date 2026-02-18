Abogado de Nadia Peraza pide millonaria indemnización por atroz crimen

En el arranque del juicio por femicidio de Nadia Peraza, el abogado querellante Joseph Rivera expuso ante el tribunal los delitos por los que solicita se acuse a Jeremy Buzano.

Durante la presentación de la querella, Rivera indicó que el 16 de marzo, cuando Buzano se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), le fueron decomisados dos teléfonos celulares y una tarjeta bancaria como parte de la investigación.

El abogado pidió que se acuse a Buzano por los siguientes delitos:

1 femicidio

1 sustracción patrimonial

11 estafas informáticas

8 delitos de suplantación de identidad

Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia Peraza (en el centro). Foto: Marvin Caravaca (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Asimismo, detalló las afectaciones sufridas por Marilyn Espinoza, madre de Nadia, quien —según la querella— ha enfrentado angustia, dolor, estrés, problemas para dormir y profunda tristeza tras la muerte de su hija.

En cuanto al daño material, se expuso que Nadia tenía 21 años y una expectativa de vida de 63 años, con proyectos personales y académicos que quedaron truncados, lo que —según la parte querellante— representa un menoscabo patrimonial.

Montos reclamados:

¢125 millones por daño moral

¢144.435.000 por indemnización por muerte

Intereses legales

Costas procesales y penales

La representación legal indicó que las pretensiones podrían ampliarse conforme avance el proceso judicial.