Juicio por el femicidio de Nadia Peraza arrancó este miércoles tras dos años de investigación

Este miércoles 18 de febrero de 2026 inició en los Tribunales de Justicia de Heredia el debate oral y público por el femicidio de la joven Nadia Peraza Espinoza, un caso que conmovió al país desde su descubrimiento en 2024.

Hallazgo del cuerpo y avance de la investigación

Nadia Peraza, de 21 años, fue reportada como desaparecida a finales de febrero de 2024 y su cuerpo fue hallado meses después, con restos ubicados dentro de una refrigeradora y dispersos en un cafetal en San Pablo de Heredia, lo que desencadenó una investigación criminal de gran repercusión.

Allegados de Nadia Peraza aportaron esta foto el 1.° de marzo, diez días después de su desaparición, para tratar de dar con ella. Foto: OIJ. (Meghan Fonseca Guzmán)

Expareja enfrenta múltiples cargos penales

El principal imputado en este juicio es su expareja sentimental, Jeremy Buzano Paisano, quien enfrenta una acusación que incluye más de 20 delitos, entre ellos femicidio, estafa informática, suplantación de identidad y otros cargos relacionados con el encubrimiento tras la desaparición y muerte de Peraza.

Jeremy Buzano Paisano es el sospechoso de acabar con la vida de Nadia Peraza. (Silvia Coto/Silvia Coto)

Juicio se extenderá por más de dos meses

Según lo programado por el Tribunal Penal de Heredia, el juicio se extenderá por más de dos meses, con audiencias planificadas hasta el viernes 17 de abril. Durante este tiempo, la Fiscalía y la defensa presentarán pruebas y testimonios ante los jueces encargados de administrar justicia.

Este miércoles inició el juicio por el caso de Nadia Peraza.

Familiares esperan justicia y verdad

Los familiares de Nadia han manifestado su deseo de que el proceso judicial permita conocer toda la verdad de lo sucedido y se aplique “el mayor peso de la ley”.