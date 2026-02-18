Juicio por el femicidio de Nadia Peraza arrancó este miércoles tras dos años de investigación

Este miércoles 18 de febrero de 2026 inició en los Tribunales de Justicia de Heredia el debate oral y público por el femicidio de la joven Nadia Peraza Espinoza, un caso que conmovió al país desde su descubrimiento en 2024.
Hallazgo del cuerpo y avance de la investigación
Nadia Peraza, de 21 años, fue reportada como desaparecida a finales de febrero de 2024 y su cuerpo fue hallado meses después, con restos ubicados dentro de una refrigeradora y dispersos en un cafetal en San Pablo de Heredia, lo que desencadenó una investigación criminal de gran repercusión.
Expareja enfrenta múltiples cargos penales
El principal imputado en este juicio es su expareja sentimental, Jeremy Buzano Paisano, quien enfrenta una acusación que incluye más de 20 delitos, entre ellos femicidio, estafa informática, suplantación de identidad y otros cargos relacionados con el encubrimiento tras la desaparición y muerte de Peraza.
Juicio se extenderá por más de dos meses
Según lo programado por el Tribunal Penal de Heredia, el juicio se extenderá por más de dos meses, con audiencias planificadas hasta el viernes 17 de abril. Durante este tiempo, la Fiscalía y la defensa presentarán pruebas y testimonios ante los jueces encargados de administrar justicia.
Familiares esperan justicia y verdad
Los familiares de Nadia han manifestado su deseo de que el proceso judicial permita conocer toda la verdad de lo sucedido y se aplique “el mayor peso de la ley”.