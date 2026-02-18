Juicio por femicidio de Nadia Peraza: Fiscalía detalla las espantosas cosas que vivió Nadia

Este miércoles 18 de febrero de 2026 inició en los Tribunales de Justicia de Heredia el debate oral y público por el femicidio de la joven Nadia Janet Peraza Espinoza, un caso que conmocionó al país desde su descubrimiento en 2024.

La acusación es dirigida por el fiscal Óscar Serrano, quien atribuye al imputado, Jeremy Buzano Paisano, la comisión de múltiples delitos en perjuicio de su expareja.

El juicio se está llevando a cabo en los Tribunales de Heredia. (Marvin Caravaca)

Relación y antecedentes

De acuerdo con la pieza acusatoria, Jeremy y Nadia mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente seis años, caracterizada —según la Fiscalía— por episodios reiterados de violencia sicológica y física. Producto de esa relación nació una hija el 26 de agosto de 2021.

El Ministerio Público sostiene que la víctima normalizó los episodios de violencia debido a la dinámica prolongada de maltrato. En febrero de 2024, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) dispuso que la niña quedara bajo el cuidado de su abuela materna como medida de protección.

Hechos atribuidos

Según la acusación, entre el 21 y el 24 de febrero de 2024, el imputado habría dado muerte a Nadia utilizando un objeto que no ha sido plenamente identificado.

Posteriormente, habría desmembrado el cuerpo y colocado partes en frascos y envoltorios de tela, introduciéndolos en una refrigeradora. Otros restos fueron ubicados en un cafetal en San Rafael de Heredia.

La joven fue desmembrada y partes de su cuerpo fueron halladas en una refrigeradora. (Cortesía)

Tras la muerte, el Ministerio Público sostiene que el sospechoso se apoderó de bienes de la víctima, entre ellos su teléfono celular y una tarjeta bancaria, la cual utilizó para realizar múltiples transacciones en distintos comercios entre febrero y el 6 de abril de 2024.

Entre los movimientos detallados en la acusación figuran compras en minisúper y supermercados, así como pagos mediante plataformas de transporte, con montos que incluyen ¢650, ¢5.150, ¢8.150, ¢3.700, ¢1.000, ¢5.000, ¢6.700, ¢1.650, ¢1.720, ¢375, ¢1.750 y ¢200, entre otros.

Suplantación de identidad

La Fiscalía también atribuye al acusado, al menos, ocho hechos de suplantación de identidad cometidos los días 24 y 26 de febrero, así como el 8 de marzo de 2024, con el fin de desviar la búsqueda y aparentar que Nadia se encontraba con vida.

Según la acusación, el imputado habría enviado mensajes de texto y comunicaciones por redes sociales a varias personas cercanas a la víctima, solicitando transferencias de dinero mediante SINPE, retiros de efectivo y respondiendo conversaciones para generar la impresión de normalidad. Asimismo, habría escrito mensajes por Instagram y Messenger, indicando que “todo estaba bien” e incluso haciendo referencia a planes para ir al cine a ver “Kung Fu Panda 4”.

Allegados a Nadie llegaron al juicio en espera de justicia. (Marvin Caravaca)

Delitos acusados

El Ministerio Público acusa a Jeremy Buzano Paisano de:

* Un delito de femicidio.

* Un delito de sustracción patrimonial.

* Once delitos de estafa.

* Ocho delitos de suplantación de identidad.

Todos en concurso real y en perjuicio de Nadia Janet Peraza Espinoza.

El juicio está previsto para extenderse por varias semanas. Durante el debate, la Fiscalía y la defensa presentarán prueba testimonial, documental y pericial ante el Tribunal Penal de Heredia.