Suspenden causa en Costa Rica contra Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, para avanzar en extradición

El Ministerio Público informó que se suspendió la acción penal en una causa por legitimación de capitales contra el extraditable Edwin López Vega, “Pecho de rata” requerido por los Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José acogió una solicitud presentada por la Fiscalía y autorizó la aplicación de un criterio de oportunidad

La medida implica la suspensión del proceso penal en Costa Rica por el aparente delito de legitimación de capitales, con el fin de que continúe el trámite de extradición solicitado por las autoridades de los Estados Unidos.

López Vega es requerido por ese país, donde se le vincula con los delitos de tráfico de droga y conspiración. La solicitud de extradición ya había sido admitida por el Tribunal Penal de San José, lo que permitió al Ministerio Público gestionar esta suspensión.

Además, la Fiscalía indicó que está pendiente la resolución de otro requerimiento para que también se autorice la aplicación de este criterio en una causa activa que se tramita en la Fiscalía de Limón.