Niño de 8 años cae desde techo de la casa en La Carpio y es trasladado en condición crítica

El menor fue llevado en estado crítico al Hospital Nacional de Niños.

Por Silvia Coto

Un niño de 8 años resultó gravemente herido la noche de este martes luego de sufrir una caída desde el techo de una vivienda en La Carpio, en La Uruca.

Según la Cruz Roja , la alerta ingresó pasadas las 8 de la noche, lo que permitió el despacho inmediato de una ambulancia al lugar de la emergencia.

Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El niño cayó desde un techo. Foto: Cruz Roja Costarricense

La información preliminar indica que el menor se habría precipitado desde una altura aproximada de ocho metros, sufriendo lesiones de consideración. A la llegada de los socorristas, fue valorado en condición crítica, por lo que le dieron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de Niños (HNN).

Las circunstancias en que ocurrió el accidente aún no han sido detalladas. Las autoridades correspondientes deberán determinar cómo se dio la caída.

El caso mantiene en alerta a vecinos de la zona, mientras el menor permanece bajo atención médica especializada.

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales.

