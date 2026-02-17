Randall Zúñiga denuncia a periodista Douglas Sánchez ante Colegio de Periodistas

Randall Zúñiga López, director suspendido del OIJ, presentó este martes una denuncia formal contra el periodista Douglas Sánchez Jiménez, director de Central Noticias del Canal ¡OPA!, por una posible falta a la ética profesional y por presunto tratamiento ilícito de datos personales sensibles.

El director suspendido del OIJ, Randall Zúñiga, denunció ante el Colegio de Periodistas a Douglas Sánchez (Foto: John Durán/Foto: La Nación)

La queja fue interpuesta ante el Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper), así como ante la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), al amparo de la Ley N.° 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

En el documento remitido al Colper, Zúñiga solicita que se determine si la actuación del comunicador se ajusta a los deberes establecidos en el Código de Ética Profesional del periodismo en Costa Rica.

Acusaciones de presunta manipulación

Zúñiga alega que el periodista habría “manipulado, guiado y orquestado” a un grupo de cuatro mujeres denunciantes, sugiriéndoles, presuntamente, “hacer una cama” o un montaje en su contra, en medio de la investigación penal por presunta violación y abuso de autoridad que enfrenta.

Según su versión, la comunicación entre el periodista y las denunciantes se habría dado el 21 de octubre de 2025. Ese mismo día, alrededor de las 7:20 p. m., una de las, presuntas afectadas le escribió para solicitar un encuentro, el cual —según afirma— rechazó.

En los mensajes señalados, el comunicador habría propuesto citarlo en un motel para “montarle la cama” y asegurar “un fijo”, de acuerdo con la denuncia presentada.

Informe judicial y revisión de celulares

Las comunicaciones figuran en un informe judicial de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ, que incluyó la revisión de teléfonos celulares tanto del jerarca suspendido como de las presuntas víctimas.

No obstante, durante el programa Central Noticias en Canal ¡OPA!, el periodista indicó que el informe “no es concluyente”, sino que forma parte de la documentación incorporada al expediente.

Douglas Sánchez dijo que las pruebas no son concluyentes solo parte del expediente.

Denuncia por protección de datos

Paralelamente, Zúñiga interpuso una denuncia contra OPA (Operadora de Plataformas Audiovisuales S.A.) y Noticias Trivisión ante la Prodhab, por el supuesto uso indebido de datos personales sensibles, lo que considera una violación a la Ley N.° 8968.

Denuncias presentadas por Randall Zúñiga, director suspendido del OIJ (Cortesía/cortesía)

El jefe policial solicita que se investigue si la divulgación de información vinculada a su caso penal se realizó conforme al marco legal vigente en materia de protección de datos personales.

Ahora, tanto el Tribunal de Honor del Colper como la Prodhab deberán analizar los señalamientos y determinar si existe responsabilidad por parte del comunicador y los medios involucrados.

La Teja solicitó una reacción al Colegio de Periodistas y ellos indicaron: “Gracias por su consulta. En efecto, el día de hoy el señor Randall Zúñiga presentó una denuncia contra el señor Sánchez ante nuestro Tribunal de Honor, la cual seguirá el procedimiento definido para estos casos. Comentarle que la Junta Directiva del Colper no puede emitir opinión en ese caso particular en estos momentos, pues podría constituir adelanto de criterio ante el proceso”.