Asalto a gasolinera en Tibás deja un fallecido y un detenido tras intercambio de disparos con guarda

Un asalto a una gasolinera dejó como saldo un hombre fallecido y otro aprehendido por la Fuerza Pública.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este miércoles en Tibás, San José. Tras recibir los reportes de emergencia, los oficiales se desplazaron al lugar, donde localizaron una motocicleta, un arma de fuego y tomaron declaraciones a los trabajadores del establecimiento.

Intercambio armado y atención hospitalaria

En el lugar se registró un intercambio de disparos entre los sospechosos y un agente de seguridad privada, que dejó a ambos sospechosos heridos.

La vivienda permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Uno de ellos, de apellido Araya, falleció y el segundo, identificado como Bustos, fue capturado en el centro hospitalario, donde además se le decomisó un arma de fuego.

Según el informe médico, Bustos se encuentra en condición estable y es señalado como presunto sicario.

Hallazgo de paquetes y coordinación judicial

De manera simultánea a la captura, la Fuerza Pública recibió información de que, en el vehículo que transportó al ahora fallecido, se habrían dejado varios paquetes en una vivienda.

Al llegar al inmueble, los oficiales observaron paquetes de dudosa procedencia y armas. Ante este hallazgo, se coordinó de inmediato con el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía para realizar el debido proceso.

Actualmente, la vivienda permanece bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones.