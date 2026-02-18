Sucesos

Mujer de 77 años es trasladada en estado crítico tras ser atropellada en Desamparados

Una adulta mayor fue atropellada en Desamparados y fue trasladada al Hospital San Juan de Dios

Yerlin Gómez Izaguirre

Este martes 17 de febrero, una mujer de 77 años fue víctima de un atropello por parte de un vehículo liviano en Calle Fallas, Desamparados, a las 6:05 p.m.

Tras la alerta, unidades de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de las lesiones, la paciente fue trasladada en estado crítico al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo vigilancia médica.

Motocicleta derrapó en Guanacaste

Horas después, a las 10:55 p.m., otro accidente fue reportado en Nosara, Guanacaste, luego de que una motocicleta en la que viajaban dos personas derrapara.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia
Los involucrados en el accidente tuvieron que ser trasladados al hospital. Foto: Ilustrativa (Reiner MO/Cortesía)

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital de Nicoya. Según el reporte preliminar, uno de los pacientes ingresó en estado crítico, mientras el segundo fue clasificado en condición urgente.

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

