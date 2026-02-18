Mujer de 77 años es trasladada en estado crítico tras ser atropellada en Desamparados

Este martes 17 de febrero, una mujer de 77 años fue víctima de un atropello por parte de un vehículo liviano en Calle Fallas, Desamparados, a las 6:05 p.m.

Tras la alerta, unidades de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Debido a la gravedad de las lesiones, la paciente fue trasladada en estado crítico al Hospital San Juan de Dios, donde permanece bajo vigilancia médica.

Motocicleta derrapó en Guanacaste

Horas después, a las 10:55 p.m., otro accidente fue reportado en Nosara, Guanacaste, luego de que una motocicleta en la que viajaban dos personas derrapara.

Los involucrados en el accidente tuvieron que ser trasladados al hospital.

Ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital de Nicoya. Según el reporte preliminar, uno de los pacientes ingresó en estado crítico, mientras el segundo fue clasificado en condición urgente.