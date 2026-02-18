Jeremy Buzano reconoce adicciones y se abstiene de declarar en el juicio por la muerte de Nadia Peraza

Jeremy Buzano compareció ante el Tribunal por el juicio en su contra por el femicidio de Nadia Peraza y, al brindar sus datos personales, aseguró ser adicto al alcohol, la cocaína y la marihuana.

Durante la audiencia, los jueces le consultaron si comprendía los cargos que enfrenta. En un primer momento, respondió que no entendía por qué lo acusaron ni los hechos señalados.

El sospechoso se negó a declarar en el juicio. (Marvin Caravaca)

Ante esta manifestación, el Tribunal le repreguntó directamente si comprendía que se le acusa por la muerte de Nadia, así como por el presunto uso del teléfono celular y la tarjeta bancaria de la joven.

Tras la aclaración, Buzano indicó que sí entendía las acusaciones en su contra; sin embargo, decidió abstenerse de declarar en esta etapa del proceso judicial.

Por su parte, su abogado defensor, Francisco Herrera, manifestó que a lo largo del juicio dejarán clara la inocencia de Buzano.