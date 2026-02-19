Adulto mayor de 82 años es asesinado a balazos en Golfito

Un violento hecho de sangre sacudió a la localidad de Golfito, en la zona sur del país, la tarde de este jueves, luego de que un adulto mayor fuera asesinado a balazos.

El suceso fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el ataque ocurrió a eso de las 12:20 p. m. en el barrio La Escuadra.

De acuerdo con las autoridades, la Benemérita fue alertada sobre una persona herida por arma de fuego en ese lugar. Debido a la cercanía, el comité de Laurel de Corredores despachó una unidad básica.

El crimen ocurrió en barrio La Escuadra. Foto Archivo. (IStock)

Al llegar a la escena, los paramédicos encontraron a un hombre de 82 años que ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte preliminar de los rescatistas, el fallecido tenía al menos tres impactos de bala.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el ataque.