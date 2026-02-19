Sucesos

Adulto mayor de 82 años es asesinado a balazos en Golfito

El hecho ocurrió la tarde de este jueves, informó la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un violento hecho de sangre sacudió a la localidad de Golfito, en la zona sur del país, la tarde de este jueves, luego de que un adulto mayor fuera asesinado a balazos.

LEA MÁS: Allanamiento a casa relacionada con homicidio en gasolinera en Tibás terminó con viejita de 77 años detenida

El suceso fue confirmado a La Teja por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el ataque ocurrió a eso de las 12:20 p. m. en el barrio La Escuadra.

De acuerdo con las autoridades, la Benemérita fue alertada sobre una persona herida por arma de fuego en ese lugar. Debido a la cercanía, el comité de Laurel de Corredores despachó una unidad básica.

LEA MÁS: Gimnasio en el que sicario asesinó a hombre anunció una peculiar medida de seguridad tras el sangriento crimen

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El crimen ocurrió en barrio La Escuadra. Foto Archivo. (IStock)

Al llegar a la escena, los paramédicos encontraron a un hombre de 82 años que ya no presentaba signos vitales.

Según el reporte preliminar de los rescatistas, el fallecido tenía al menos tres impactos de bala.

LEA MÁS: Este es el perfil del acusado por el femicidio de Nadia Peraza

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en el ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio adulto mayor GolfitoHomicidio viejito Golfito
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.