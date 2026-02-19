Gimnasio en el que sicario asesinó a hombre anunció una peculiar medida de seguridad tras el sangriento crimen

El gimnasio Vitafuerte Fitness Center Cartago, lugar donde un sicario asesinó a balazos a uno de los clientes, anunció una nueva medida de seguridad tras lo sucedido, la cual ha llamado la atención de muchas personas.

Mediante una publicación en su perfil de Facebook, el gimnasio informó que, en coordinación con la Fuerza Pública, se realizarán rondas policiales, pero no solo en los alrededores de las instalaciones.

LEA MÁS: Dueño de gimnasio donde hombre fue asesinado: “No nos echen las culpas, no fallamos en nada”

“Informamos a nuestra comunidad Vitafuerte Cartago que, en coordinación con la Fuerza Pública, se estarán realizando rondas policiales periódicas dentro y en los alrededores de nuestras instalaciones, como parte de un plan preventivo para reforzar la seguridad”, publicó el gimnasio.

Las reacciones ante ese anuncio no se hicieron esperar; mientras que algunos comentaron la publicación señalando que se trataba de una excelente medida, otros indicaron que llegaba muy tarde.

Además de las rondas policiales, anteriormente el mismo gimnasio dio a conocer que establecieron un cierre electromagnético en la entrada, para así controlar quién entra y sale de las instalaciones.

Un video del año pasado muestra que otro hombre con casco camino por todo el gimnasio donde se dio el crimen. Captura video AM PRENSA (AMPRENSA/Cortesía)

LEA MÁS: Horror en gimnasio de Cartago: asesinan a balazos a hombre mientras entrenaba

El hecho que dio pie a estas medidas de seguridad ocurrió la noche del pasado 9 de febrero, cuando un sicario ingresó al gimnasio para asesinar a balazos a Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”, quien tenía antecedentes policiales.

Al parecer, la muerte de Saya estaría relacionada con las disputas que existen entre grupos criminales de Cartago.

LEA MÁS: Clienta de gimnasio donde ocurrió asesinato en Cartago narra cómo el crimen le arrebató el sueño y la paz

Tras lo sucedido, Jorge Jiménez, dueño de la cadena de gimnasios Vitafuerte Fitness Center, aseguró que en el local no tuvieron culpa de lo sucedido y que el crimen se dio a consecuencia de la inseguridad que se vive en el país.

“No es lo mismo hace 26 años que hoy en día; la inseguridad es increíble. Por eso les digo, no nos echen las culpas, no fallamos en nada; si ustedes ven los videos, que ya los habrán visto, al asesino le tomó únicamente treinta segundos desde que entró, mató y salió. No se podía hacer nada y cualquiera de nuestros empleados o cualquier persona del gimnasio que lo quisiera parar, su vida iba a estar en peligro”, destacó Jiménez.