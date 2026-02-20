Costa Rica alcanzó una lamentable cifra de homicidios en apenas 50 días del 2026

Costa Rica alcanzó una lamentable cifra al registrar 100 homicidios en tan solo el mes y 20 días transcurridos del 2026.

Así lo confirmaron las estadísticas del OIJ, que detallaron que este número se alcanzó la tarde de este jueves 19 de febrero.

San José lidera la violencia, mientras Limón, Puntarenas y Cartago mantienen cifras alarmantes. (Keyna Calderón/Keyna Calderón)

Provincias más golpeadas

De acuerdo con los datos oficiales, San José se posiciona como la provincia más violenta del país, con un total de 32 muertes violentas, una condición que se ha mantenido durante años.

Le siguen Limón y Puntarenas, ambas con 17 asesinatos, lo que refleja el alto nivel de violencia en estas zonas.

En el siguiente lugar se ubica Cartago, con 14 hechos de muerte, mientras que Alajuela contabiliza 12 homicidios.

Por su parte, Guanacaste suma 7 casos y Heredia reporta únicamente un homicidio en lo que va del año.

Víctimas y causas

Las cifras también revelan que la gran mayoría de las víctimas son hombres.

De las 100 muertes registradas, 88 corresponden a hombres y 11 a mujeres, lo que evidencia una marcada tendencia en este tipo de violencia.

Según las autoridades, los ajustes de cuentas figuran como la principal causa detrás de estos hechos que continúan generando dolor en las familias costarricenses.

El país se mantiene en alerta ante el incremento de la violencia, mientras las autoridades trabajan en estrategias para contener esta problemática.