El mayor miedo de Nadia Peraza no era morir... y se hizo realidad

Nadia Peraza Espinoza tenía apenas 22 años cuando su vida fue arrebatada de manera cruel; pero antes de eso había un miedo que la atormentaba constantemente, uno que iba más allá de su propia muerte y que, con el tiempo, terminó haciéndose realidad.

Ese temor estaba relacionado con lo que podría pasar si ella faltaba, así se lo expresó a Dave Angel España Rodríguez, quien es barbero y exnovio de Nadia Peraza.

Nadia le habría comentado sobre las supuestas agresiones que sufrió en manos de Jeremy Buzano, quien era el papá de la hija de ella y con quien había convivido.

“Ella me decía que tenía miedo de que en algún momento estuviera en la calle, porque él la persiguió. Me decía: tengo miedo que él me haga algo y la nena (la hija) quede sola si me llega a pasar algo”, exclamó Dave.

LEA MÁS: “Ya no recuerda a su madre ni a su padre”: el desconsolador testimonio de la abuela que cuida a la hija de Nadia Peraza

Jeremy Buzano sospechoso de matar y descuartizar a Nadia Peraza Espinoza, la mamá de su hija. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Él se convirtió en el segundo de los testigos en el juicio que se lleva por el femicidio.

Dave señaló que conoció a Nadia en el 2017, cuando ella tenía entre 15 y 16 años, y mantuvieron una relación hasta el 2020.

En determinado momento él y Nadia intentaron regresar en el 2023; sin embargo, para julio y agosto la joven retomó la relación con Jeremy Buzano.

Durante el tiempo que mantuvieron contacto, mensajeaban y en una de estas ocasiones le dijo que la habían dejado botada en Guadalupe, y Dave le envió dinero para que ella lograra movilizarse en un uber.

Agregó que cuando estaban tratando de regresar, ella le contó que sufrió agresiones.

“Me dijo que él le pegó a puño cerrado. Una señora la encontró porque ella se desmayó y la llevó al hospital; eso fue durante el embarazo, por el cementerio de Heredia centro. Me lo dijo cuando estábamos intentando regresar”, dijo la expareja.

LEA MÁS: Este es el perfil del acusado por el femicidio de Nadia Peraza

Nadia Peraza junto a su hija a quien adoraba. Foto: cortesía Juan Cortés.

Relación marcada por la violencia

Mencionó que desconoce si otras personas sabían sobre la agresión, porque la describe como muy reservada. Describió a Nadia como una joven con carácter fuerte; no se enojaba con tanta facilidad, pero sí se enojaba.

“Muy alegre, tenía su carácter, su forma de querer a las personas, al abuelo que amaba tanto. Era una persona muy amable, siempre andaba alegre”, expresó el testigo.

Describió a Buzano como alguien muy agresivo que la golpeaba mucho.

“Sí, era posesivo, la celaba demasiado, le revisaba mucho el teléfono”, señaló el testigo.

Recordó que en una ocasión Nadia sintió que la perseguía y fue cuando tenía una orden de alejamiento contra Buzano.

El fiscal le consultó al testigo: ¿Qué le motivaba a Nadia a estar con Jeremy?

“No sé si era que él se le metía o lo hacía por la nena (hija), no lo sé”, mencionó el joven.

Aseguró que Buzano y Nadia mantuvieron una relación tóxica.

“Una relación tóxica por todos los celos, porque la golpeó, por todo lo que le estaba pasando a ella, sin tener una empatía de que estaba embarazada, discutir con ella teniendo a la nena cerca, hacer que ella se aleje de su familia”, manifestó.

Mencionó que cuando ellos anduvieron por primera vez Nadia no tenía vicios, pero la segunda vez que regresaron se enteró de que Buzano la indujo a ella a la marihuana.

Testimonio de su jefa

Nathalie García Gómez, la tercera testigo en el juicio por el femicidio de Nadia Peraza, recordó que vio a la joven con moretones en su cuerpo en varias oportunidades y que algunas veces faltó al trabajo.

También mencionó que Nadia amaba sobre todas las cosas a su hija; siempre se preocupaba por ella.

“Fui jefa de ella en ese restaurante. Ella empezó a trabajar muy bien, luego tenía inconvenientes para llegar, faltaba mucho; cuando me senté a hablar con ella, me decía que estaba encerrada en el cuarto, que no tenía llaves, que estaba en el PANI”, recordó la testigo.

Nathalie García Gómez, amiga de Nadia Peraza rindió declaración este jueves en el Tribunal Penal de Heredia. (Foto: Natalia Vargas para LN/Foto: Natalia Vargas para LN)

Detalló que cuando entraron en confianza le manifestó: “Naty, tengo muchos problemas con Jeremy. Me dijo que él la agredía”, expresó García.

Afirmó que Nadia llegaba con moretones en los brazos, las piernas y en el cuello, con rasguños.

“Jeremy no quería que trabajara porque decía que tenía relaciones con los compañeros de trabajo”, recordó la testigo.

Cuando Nathalie se enteró de que Nadia estaba desaparecida, buscó a familiares e incluso le preguntó a Buzano qué sabía, y el joven, supuestamente, le habría señalado que se había ido con otro hombre y lo dejó a él y a la hija. Desde ese momento, supo que algo pasaba, porque Nadia era incapaz de dejar a la hija botada.

Nadia fue descuartizada y hallada sin vida dentro de un refrigerador en el 2024.