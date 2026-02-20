Sucesos

Hombre es ejecutado de múltiples disparos en Cóbano

El violento crimen ocurrió la noche de este jueves

Por Adrián Galeano Calvo

Una aterradora lluvia de balas acabó con la vida de una persona y les robó la paz a los vecinos de una tranquila comunidad.

Las autoridades informaron que el violento hecho ocurrió a eso de las 8:10 p.m. de este jueves en el sector de Cóbano, Puntarenas, específicamente en la localidad de Río Negro.

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

La Cruz Roja fue alertada sobre una persona herida por arma de fuego y cuando los paramédicos llegaron a la escena encontraron a un hombre que ya no presentaba signos de vida.

De forma extraoficial, trascendió que el ahora fallecido presentaba al menos 20 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en su muerte.

