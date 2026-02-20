Muchachos balearon a cliente de gasolinera para robar ¢30 mil, pero todo terminó de la peor forma para ellos

Dos muchachos asaltaron una gasolinera para robar ¢30 mil y, de paso, balearon a un cliente que intentó defenderse con un machete; sin embargo, las cosas no terminaron bien para los sospechosos.

Aunque los dos menores de edad huyeron en una motocicleta, la Fuerza Pública logró detenerlos, pues los jóvenes son ampliamente conocidos por cometer delitos de ese tipo y los oficiales ya sabían dónde podrían esconderse.

LEA MÁS: Tragedia en Turrialba: Hombre trató de cruzar río y desapareció tras ser arrastrado por la corriente

El Ministerio de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron este jueves en El Roble de Puntarenas, luego de recibir la alerta sobre el asalto a la estación de servicio.

“A su llegada, los oficiales confirmaron la situación y ubicaron a un hombre herido por arma de fuego. De acuerdo con la información preliminar, el herido sería un cliente de la estación de servicio que, al percatarse del asalto, intentó enfrentar a los sospechosos utilizando un machete, momento en el cual recibió un disparo en una de sus piernas. Los oficiales coordinaron su atención médica y fue trasladado a un centro médico, donde, según el reporte más reciente, se encuentra fuera de peligro”, detalló Seguridad.

Los dos menores fueron detenidos por oficiales de la Fuerza Pública.

LEA MÁS: El mayor miedo de Nadia Peraza no era morir... y se hizo realidad

Los oficiales lograron identificar a los presuntos responsables, quienes serían reconocidos por su vinculación con hechos delictivos en la zona, por lo que se desplazaron a un sector donde se presumía su ubicación.

“En el sitio, los oficiales ubicaron una motocicleta y observaron a dos sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron ingresar a una vivienda portando un arma de fuego. Gracias a la pronta intervención, ambos fueron aprehendidos de inmediato”.

LEA MÁS: Allanamiento a casa relacionada con homicidio en gasolinera en Tibás terminó con viejita de 77 años detenida

Además de detener a los dos menores, los uniformados decomisaron una motocicleta y un arma de fuego. Según el reporte preliminar, los sospechosos lograron sustraer aproximadamente 30 mil colones en efectivo durante el asalto.

“El caso fue coordinado con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, quienes asumirán el proceso correspondiente”, agregó Seguridad.