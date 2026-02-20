Tragedia en Turrialba: Hombre trató de cruzar río y desapareció tras ser arrastrado por la corriente

La Cruz Roja mantiene un operativo de búsqueda en Turrialba tras recibir la alerta sobre la desaparición de un hombre que fue arrastrado por la corriente de un río.

De acuerdo con la Benemérita, el accidente acuático sucedió la tarde de este jueves en el sector de río Chirripó, en territorio indígena.

Búsqueda río Chirripo. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/Búsqueda río Chirripo. Foto Cruz Roja.)

“Según el reporte preliminar, un hombre intentó cruzar el río y fue arrastrado por la corriente. Nuestro personal ya se encuentra en el sitio, trabajando en labores de búsqueda y atención”, informó la Cruz Roja.

Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de Cruz Roja, informó que al lugar se desplazaron dos unidades y un equipo de siete cruzrojistas que están realizando un rastreo en los márgenes del río.

