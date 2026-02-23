Abuelita llena orgullo madrugó para ver como su nieto entraba a su primer día en sexto grado

Doña Marietta Corella es vecina de Tibás y este lunes madrugó con toda la ilusión del mundo para acompañar a su nieto Ismael.

El pequeño estudia en la escuela Buenaventura Corrales, más conocida como la Escuela Metálica, en el centro de San José.

La orgullosa abuelita está que no cabe de la alegría de saber que su chiquito pronto terminará la primaria y dará el gran paso de iniciar el colegio.

Marietta Corella madrugó para ver a su nieto en su primer día de sexto grado en la Escuela Metálica. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

Doña Marietta ha notado que la educación ha decaído muchísimo en los últimos años, pero espera que este 2026 sea diferente.

“Espero que este año la educación tenga un mejor propósito, que sea mucho mejor que otros años por el bien de los niños, porque quienes necesitan una buena educación son ellos”, expresó.

Satisfecha con las medidas disciplinarias

Ella se mostró muy satisfecha con los cambios que implementó el Ministerio de Educación (MEP) este año en cuanto a la prohibición de tatuajes, piercings, el uso del celular durante las lecciones y la mayor severidad en cuanto a calificar la asistencia de los estudiantes.

“Todo eso está excelente porque es disciplina que se debe tener. Cuando yo estudiaba, hace bastante tiempito, era así; bueno, no había celulares, pero con los demás eran muy estrictos.

“La educación, la disciplina en el aula, la presentación personal. Entiendo que estamos en otros tiempos, con más tecnología que es buena para ellos, pero también hay que tener límites”, expresó la mujer.

Doña Marietta está satisfecha con las medidas disciplinarias que impuso el MEP, como la prohibición del uso del celular en las aulas. (Shutterstock/Foto:)

Doña Marietta se llevó una silla y se sentó frente a la escuela a esperar a su nieto y también para ver la llegada del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien llegaría al centro educativo al acto inaugural del curso lectivo 2026.

