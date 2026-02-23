Lotería Nacional: Esta es la combinación ganadora del premio mayor de este domingo 22 de febrero

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 22 de febrero el sorteo ordinario número 4.890 de la Lotería Nacional, con el que muchos ticos se llenarán de dinero.

Números favorecidos

Nuevo Sorteo de Lotería Nacional repartirá muchos millones (Albert Marin /Sorteo de la lotería)

Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero

Número: 00

Serie: 384

Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero

Número: Pendiente

Serie: Pendiente

Además de los tres premios mayores, durante el sorteo se jugaron 97 premios adicionales en distintas categorías, de acuerdo con el plan oficial de la institución.

Premio acumulado cada día más millonario

Para hoy, el premio acumulado continúa vigente con un monto de ₡867 millones.

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la JPS.

Los resultados oficiales del sorteo 4.890 se publicarán en los canales oficiales de la Junta de Protección Social, una vez finalizado el evento, así como en la edición impresa y digital de La Teja.