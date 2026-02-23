Le preguntamos al ministro de Educación qué hará el MEP si hay casos de estudiantes therians

El acto oficial de inauguración del curso lectivo 2026 se dio en la escuela Buenaventura Corrales, más conocida como la escuela Metálica, en el centro de San José.

LEA MÁS: Abuelita llena orgullo madrugó para ver como su nieto entraba a su primer día en sexto grado

Estuvieron presentes el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, entre otras autoridades de gobierno.

La Teja aprovechó la presencia del ministro de Educación para consultarle qué hará el Ministerio de Educación Pública (MEP) si se llegan a dar casos en Costa Rica de estudiantes therians.

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, comentó qué haría si llegan estudiantes therians a los centros educativos. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

En los últimos días, a nivel mundial, se ha dado un fenómeno en el que personas se identifican de forma psicológica y espiritual como un animal, esos son los llamados therians.

Es por eso que en las redes sociales ahora aparecen con frecuencia imágenes y videos de personas disfrazadas de animales. Usan trajes y máscaras y tratan de imitar sus comportamientos.

Ya en Costa Rica varios comercios se han adelantado a las posibles situaciones que puedan darse y han prohibido el ingreso a therians.

LEA MÁS: Mamá luchó por ilusionar a su hijo porque no quería entrar a primer grado: La razón es curiosa

¿Qué dijo el ministro?

Ante la consulta de La Teja, el ministro Sánchez, quien dijo estar consciente del fenómeno mundial, anunció que están muy pendientes de lo que pase en los centros educativos de Costa Rica para actuar.

“No nos ha llegado ninguna consulta al respecto, cuando nos lleguen consultas, vamos a estar con los equipos técnicos. Yo sé que ya colegios profesionales se han externado (criterios) sobre este tema.

En los últimos días, los therians se han vuelto populares en redes sociales. Algunos establecimientos han prohibido su ingreso. (Canva/Canva)

“Nosotros vamos a evaluar la situación cuando nos lleguen consultas. Me parece que sí es un fenómeno que se está dando a nivel mundial, merece y demanda la atención del Ministerio de Educación”, expresó el jerarca.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde manda a clases a 25 “hijos” suyos que no tienen hogar ni familia