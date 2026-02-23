El padre Sergio Valverde está a semanas de oficializar el primer centro educativo privado gratuito de Costa Rica

Todavía para este inicio del curso lectivo 2026, los menores de edad que viven y que cuidan todo el día en Obras del Espíritu Santo del padre Sergio Valverde, se alistaron y en busetas fueron a diferentes centros educativos, pero eso está a semanas de cambiar porque con tremenda alegría el sacerdote confirma que el primer centro educativo privado gratuito del país será una realidad.

Nosotros acompañamos a Obras del Espíritu Santo al primer día de clases para realizar una nota sobre la vuelta a las aulas de los pequeñitos que pasan las 24 horas ahí, tanto los 25 que están 100% a cargo de Obras como los otros 16 que viven en albergues, pero algún familiar vive con ellos.

Dentro de poco los niños que estudian en Obras del Espíritu Santo saldrán graduados del propio centro educativo de la institución. (Cortesía/Cortesía Obras del Espíritu Santo)

La gran sorpresa nos la dio el padre Sergio al contarnos que está a días de lograr la certificación del Ministerio de Educación (MEP) para transformar el Centro Educativo de la Alegría en una institución privada.

“Es una de mis metas de este año. Tendremos una escuela totalmente privada y gratis en toda la extensión de la palabra. Siendo privados vamos a poder lograr mayor exigencia de resultados a nuestros educadores y meterles todas las extras que podamos.

Es un proyecto que el padre Sergio tiene como meta lograr este 2026, que su Centro Educativo de la Alegría sea privado oficialmente reconocido por el MEP. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Sabemos que el sector público hace una labor extraordinaria que agradezco demasiado al MEP, pero sabemos que tienen limitaciones. Nosotros también, pero echaremos un esfuerzo para que nuestros niños, todos, aprendan a hablar inglés y ojalá un tercer idioma (que sería mandarín)”, explica muy feliz el sacerdote porque actualmente hay banda de cuerdas, viento y percusión.

Eso no será todo, el Centro Educativo de la Alegría una vez sea privado, le meterá bien duro a las artes de todo tipo y a la música. El padre Sergio busca que cada niño explote su lado artístico al máximo como complemento directo y fundamental de su crecimiento educativo.

La profesora Esmeralda Gómez Zúñiga alistó todo para que sus chiquitos de Transición llegaran sin contratiempos. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Para mí es primordial la palabra de Dios, la espiritualidad, cualquiera que sea la religión del niño. Se respetará totalmente las religiones y todos recibirán la palabra de Dios que tanta falta hace actualmente”, reconoce el padre.

¿Duda usted de la calidad del primer centro educativo privado gratis del país?

“Los chiquitos aquí tendrán clases de fútbol y otros deportes porque recuerden que tenemos una piscina enorme entonces recibirán clases de natación.

Las aulas de estudio en verdad que están perfectamente acondicionadas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Vamos a tener a los niños bien ocupados durante el día. Mientras más ocupados estén mejor, pondrán vencer las tonteras de la sociedad, ideologías que los vuelven locos a los pobres chicos y como ser sedentarios hace daño, aquí van a pasar ocupados y haciendo ejercicios”, explica el padre Sergio, quien se ilusiona con la posibilidad enorme de realizar este 2026 la primera graduación con títulos del Centro Educativo de la Alegría.

Habla la directora

Jennifer Soto Álvarez, directora del centro educativo de Obras del Espíritu Santo, nos recuerda que todo arrancó en el 2009 y ella tiene 16 años en la institución.

"Tu eres capaz de cosas increíbles". El mensaje que siempre da Obras del Espíritu Santo. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Cuando yo comencé atendíamos a los niños en solo dos aulas, en un espacio muy limitado. Les dábamos clases a unos 150 niños, de primero a sexto grado, en un espacio de 70 metros cuadrados. Ahora tenemos dos edificios, uno inaugurado en el 2011 y otro en el 2017.

“Actualmente hay 230 estudiantes entre preescolar y primaria. Hoy día lo que tenemos es una escuela de apoyo educativo a las clases que los niños reciben en las escuelas públicas de San José. Ya son años los que llevamos avanzando en la transformación a centro educativo privado 100% gratuito y podría ser que ya para mayo sea una realidad”, asegura la directora.

Los niños estudiarán totalmente en Obras del Espíritu Santo. (Cortesía/Cortesía Obras del Espíritu Santo)

La escuela va a mantener todo lo que hoy día les da a los niños: una atención integral que no solamente se concentra en lo educativo sin también la alimentación, servicios de atención sicosocial como trabajo social, sicología.

Obras del Espíritu Santo ya tiene más de cinco años de contar con una escuela de música respaldada por el Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) del Ministerio de Cultura, por eso desde muy niños lo chiquitos aprenden a tocar un instrumento musical.

En esta piscinota los estudiantes de Obras del Espíritu Santo llevarán natación. (JORGE CASTILLO)

Los niños que atienden educativamente en Obras están en condición de pobreza, pobreza extrema, profundo riesgo social, incluso, algunos pequeñitos viven en uno de los albergues bajo medidas de protección, sin embargo, “merecen una educación de gran calidad”, advierte el padre Sergio.

Esta foto es de la fiesta navideña del 2025 porque el padre Sergio siempre dice: "A los niños les damos regalo en diciembre y útiles en febrero". (Obras del Espíritu Santo/Cortesía)

Entrada a clases

Para este 2026 la entrada a clases se topa a Obras del Espíritu Santo con 25 años de experiencia por eso han consolidado el sistema de becas, del apoyo educativo integral con apoyos como los del Instituto Nacional de Aprendizaje.

El padre Sergio reparte cientos de útiles para el curso lectivo 2026

Desde hace 15 días el padre Sergio comenzó a repartir 20 mil paquetes escolares que incluyen útiles, bulto y hasta zapatos. En zonas de Cartago como Los Diques y Llanos de Santa Lucía, se hizo entrega de útiles.

Hay en el centro educativo espacio para el deporte. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

En San José en barrio Cuba, Sagrada Familia y Cristo Rey. En Alajuela en el sector de la Maracuyá, Santa Rita (El Infernillo); lo mismo se repartirá en el resto de provincias del país y zonas indígenas.