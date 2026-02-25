Concejo Municipal de San José acuerda suspender al alcalde Diego Miranda por 15 días

El Concejo Municipal de San José acordó, este martes 24 de febrero, suspender por 15 días y sin goce de salario al alcalde josefino Diego Miranda, por una supuesta gestión indebida en la licitación de vehículos eléctricos.

LEA MÁS: ¿Ganó en los Chances? Consulte aquí los números del sorteo

Este acuerdo se realizó por medio de una votación en la sesión ordinaria número 95. Ocho regidores votaron a favor, mientras que tres no estaban de acuerdo.

No es la primera vez que el Concejo Municipal solicita la suspensión del alcalde, pues en octubre del año pasado también se acordó que Diego Miranda quedara fuera de su cargo temporalmente, pero la medida no se ejecutó.

El Concejo Municipal acordó suspender por 15 días y sin goce de salario al alcalde Diego Miranda. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Diego Miranda presentó recursos de revocatoria y apelación, pero todos fueron rechazados o declarados improcedentes.

Después de que los regidores no lograran realizar la votación el pasado 17 de febrero, este martes pudieron acordar su suspensión.

Sin embargo, la medida no quedó en firme porque no se alcanzó la mayoría necesaria en segunda votación. Esta decisión podría quedar en firme la próxima semana, cuando se apruebe el acta.

Este medio contactó al alcalde josefino para conocer su postura sobre la decisión del Concejo Municipal, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.

Cabe destacar que en la sesión ordinaria celebrada el martes, él señaló que los regidores no tienen la capacidad de sancionarlo y, además, asegura que el acuerdo de la adjudicación de la licitación era ilegal.

LEA MÁS: Nogui Acosta revela sus prioridades como futuro jefe de fracción, habla de la reelección presidencial y más

¿Por qué lo suspendieron?

Diego Miranda está metido en medio de una polémica por una presunta gestión indebida de la licitación de vehículos eléctricos.

El Concejo Municipal señaló que el alcalde habría violentado el principio de legalidad incurriendo en el incumplimiento de deberes y falta al deber de probidad.

El Concejo Municipal alegó que Diego Miranda habría violentado el principio de legalidad incurriendo en el incumplimiento de deberes y falta al deber de probidad. (Jose Cordero)

Él habría enviado un oficio a la Proveeduría Institucional para que recomendara declarar desierta la licitación por $830 mil, a pesar de que ya estaba adjudicada la compra de 16 vehículos eléctricos.

Supuestamente, el alcalde habría hecho la gestión sin ningún criterio técnico, financiero o legal.

LEA MÁS: Diputados frenan discusión del proyecto de jornadas 4x3 hasta esta fecha