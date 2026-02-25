¿Ganó en los Chances? Consulte aquí los números del sorteo

Este martes 24 de febrero se dieron a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS).

LEA MÁS: ¿Viaja a México? El aviso urgente de las aerolíneas tras ola de terror por la muerte de “El Mencho”

El juego inició alrededor de las 7:30 p.m. con las tómbolas girando hasta que salieran las combinaciones según el premio.

Estas fueron las combinaciones que salieron este martes:

Premio mayor: 33, serie 518

33, serie 518 Segundo premio: 82, serie 199

Tercer premio: 60, serie 744

Este martes 24 de febrero se realizó el sorteo de Chances. (Transmisión de YouTube/Captura de Pantalla)

Si ganó alguno de estos números, aproveche a reclamar su premio. Recuerde que el premio mayor era de 160 millones de colones en dos emisiones.

El segundo era de 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones.

¿Dónde se pueden cambiar los premios?

Los premios se pueden cambiar en diferentes lugares. Por ejemplo, usted puede ir a las oficinas de la JPS para reclamar el dinero.

También puede ir a los bancos autorizados para hacer el cambio, así como a través de los socios comerciales de la Junta.

El premio mayor de los Chances de la JPS era de 160 millones de colones en dos emisiones. (JPS/JPS)

LEA MÁS: San Juan de Dios reporta que mientras muchos sufren por listas de espera de la CCSS, otros dejan perder citas

Si compró el número en línea, esté atento a que el dinero le sea depositado en su cuenta bancaria.

¿Salió el acumulado?

Tras el sorteo de Chances, se jugó el acumulado por 892 millones de colones en dos emisiones.

Sin embargo, la esperada bolita con la palabra “acumulado” no salió. A su vez, apareció un premio extra de 5 millones de colones para la serie 193 y el número 35.

Esto significa que el monto del acumulado aumentará a 917 millones de colones en dos emisiones para el sorteo de este viernes.

Hace unos días la JPS anunció un nuevo acumulado de 100 millones de colones, pero no se jugará hasta que salga el premio actual.

Otros Chances

La Junta de Protección Social (JPS) realizará este viernes 27 de febrero otro sorteo de Chances.

Sin embargo, el monto de los premios cambiarán. El mayor es de 240 millones de colones en dos emisiones.

Los premios de los Chances se pueden reclamar ante la JPS, bancos autorizados o por medio de socios comerciales de la Junta. (Canva/La Nación)

El segundo es de 37 millones de colones por emisión y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

Este sorteo se realizará a las 7:30 p.m. También se jugará el acumulado, el lotto, los tiempos y los monazos.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde está a semanas de oficializar el primer centro educativo privado gratuito de Costa Rica