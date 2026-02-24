¿Viaja a México? El aviso urgente de las aerolíneas tras ola de terror por la muerte de “El Mencho”

México vivió una ola de violencia el fin de semana tras la muerte del capo Nemesio Osegura, alias El Mecho, quien era líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Esto provocó la afectación de varios vuelos.

LEA MÁS: Rodrigo Arias desmiente ocurrencia de Laura Fernández que lo dejó mal parado

Sin embargo, varias aerolíneas, como Volaris, informaron la reanudación de sus vuelos y dieron una importante recomendación a sus pasajeros, entre ellos costarricenses.

Volaris indicó a La Teja que en Costa Rica se trabaja con regularidad; es decir, no hay afectaciones. Sin embargo, recomendó a sus clientes revisar su vuelo en la aplicación y sitio web de la aerolínea para asegurarse de que no haya sido cancelado.

Volaris y otras aerolíneas recomendaron a sus pasajeros revisar sus vuelos tras ola de violencia en México. (Cortesía Volaris /Cortesía Volaris)

“Actualmente, las operaciones desde y hacia los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara están regresando a operar con regularidad”, indicó la aerolínea.

Por su parte, Viva Aerobus, que conecta Costa Rica con Monterrey, México, informó que toda su red de vuelos continúa operando con normalidad.

Aquellos pasajeros, cuyos itinerarios resultaron afectados por la ola de violencia entre el 22 y el 24 de febrero hacia y desde Guadalajara y Puerto Vallarta, pueden usar la opción “Flex-Sí-bilidad” para modificar sus vuelos.

Por su parte, Aeroméxico anunció en redes sociales que los vuelos desde y hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic se iban a reactivar de forma paulatina el lunes.

La aerolínea señaló que sus pasajeros podían modificar sus itinerarios a través de su sitio web, donde también se puede consultar el estatus de sus vuelos.

LEA MÁS: San Juan de Dios reporta que mientras muchos sufren por listas de espera de la CCSS, otros dejan perder citas

Ola de violencia en México

El ejército de México anunció el domingo 22 de febrero la muerte de El Mencho tras un operativo. Él resultó herido y luego, falleció durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México desde Jalisco.

Él era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos. De hecho, las autoridades de EE.UU. ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares por Oseguera Cervantes.

En respuesta al operativo, varios miembros del cartel armados bloquearon calles con automóviles y camiones en llamas. Además, incendiaron negocios, gasolineras, bancos y otros establecimientos.

Varios miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación incendiaron vehículos y negocios tras la muerte de El Mencho. (ULISES RUIZ/AFP)

Varias personas vivieron momentos de terror en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara tras escuchar disparos afuera.

Las autoridades desplegaron unos 10.000 militares en Jalisco para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El operativo militar dejó casi 60 muertos.

LEA MÁS: Niño que dio regalo a Rodrigo Chaves quiere tener uno de los trabajos más peligrosos del mundo