Diputados frenan discusión del proyecto de jornadas 4x3 hasta esta fecha

Los diputados aprobaron este martes 24 de febrero dejar de lado el polémico proyecto de las jornadas 4x3 hasta el 30 de abril, cuando finalice el periodo de la actual Asamblea Legislativa.

Con una votación de 46 diputados a favor y 5 en contra, se decidió que esta propuesta no será discutida en el plenario actual. Los legisladores que votaron en contra son Jonathan Acuña, Priscilla Vindas, Rocío Alfaro, Sofía Guillén y Ariel Robles, de la bancada frenteamplista.

Los diputados que la aprobaron, entre ellos Fabricio Alvarado, justificaron que debido a la gran cantidad de mociones que se han presentado para este proyecto, es imposible que la actual Asamblea pueda realizar la votación final.

La mayoría de diputados aprobaron suspender la discusión del proyecto de las jornadas 4x3 en este plenario. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Asimismo, señalaron que esta moción tiene la finalidad de que los diputados presten atención a otros proyectos de ley que se encuentran en el plenario.

Los diputados frenteamplistas señalaron que hay un vicio de procedimiento, por lo que afirmaron que acudirían a la Sala Constitucional para anular la votación realizada este martes. A pesar de ello, esta bancada celebró que esta iniciativa no se aprobara en este plenario.

Cabe mencionar que los legisladores habían retomado la discusión de este proyecto el pasado 10 de febrero. Los diputados votaron las mociones de la 873 a la 880.

La última moción, es decir, la 880, fue aprobada y se suspendió el trámite de vía rápida para que el departamento de Servicios Técnicos pudiera revisar la aprobación para publicar el nuevo texto, el cual introducía un párrafo que regula la póliza de riesgo del trabajo del Instituo Nacional de Seguros.

Proyecto no fue solicitado por gobierno

La presidenta electa y ministra de Presidencia, Laura Fernández, acudió a la Asamblea Legislativa la semana pasada para pedirles a los diputados el apoyo a siete proyectos.

El proyecto de las jornadas 4x3 no fue incluido en la lista de las propuestas solicitadas por Fernández, pese a que ha sido fuertemente impulsada por el oficialismo en esta administración.

La presidenta electa y ministra de Presidencia, Laura Fernández, no incluyó el proyecto de las jornadas 4x3 en la lista de propuestas que solicitó al Congreso aprobar antes de mayo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las propuestas que Fernández solicitó apoyo son: la de médicos especialistas, la de Crucitas, la de expropiaciones, la del tren eléctrico, la del apoyo presupuestario, la de resiliencia climatológica y la de la ampliación de la carrera San José-San Ramón.

