Cuatro diputados aprueban informe que libra de culpa a Marta Esquivel y al gobierno de la crisis en la CCSS, y estalla polémica

La investigación legislativa sobre las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cerró este lunes.

Entre acusaciones de que se aprobó un informe “complaciente” y defensas a capa y espada, se aprobó el informe que será enviado al Plenario, y la conclusión principal dejó a muchos con la boca abierta, pues asegura que Marta Esquivel no tiene la culpa de nada de lo que ha pasado en la Caja, es más, ni se menciona en las conclusiones.

Marta Esquivel ni siquiera se menciona en las conclusiones del informe. (José Cordero)

El informe de mayoría, impulsado por el oficialista Daniel Vargas, contó con el apoyo de María Marta Carballo (PUSC), Olga Morera (Nueva República) y el independiente Luis Diego Vargas.

LEA MÁS: Rodrigo Arias desmiente ocurrencia de Laura Fernández que lo dejó mal parado

¿Qué dice el informe de 427 páginas?

En sencillo, el documento salva de toda responsabilidad política a la exjerarca Marta Esquivel (hoy diputada electa) y a la actual presidenta, Mónica Taylor.

Según los diputados que firmaron, en cuanto al caso Barrenador, las presuntas irregularidades con los sobreprecios no fue culpa de la jerarquía, sino de “inconsistencias” y “fragilidad” en los departamentos técnicos de contabilidad de la Caja.

Sobre los problemas de las listas de espera y la implementación del sistema ERP, que ha causado tantos inconvenientes a la entidad, aseguran que son situaciones que se vienen arrastrando desde hace muchos años y no son responsabilidad directa de este gobierno.

LEA MÁS: ¿Qué piensa Nogui Acosta del nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos en Casa Presidencial?

El informe fue presentado por el oficialista Daniel Vargas. (Rafael Pacheco)

“Me da pena”: El reclamo del PLN y el Frente Amplio

La aprobación del informe cayó como un balde de agua fría en la oposición. La diputada liberacionista Paulina Ramírez no se guardó nada y calificó el documento como una “burla”.

“Este informe es un compendio de actas, no se desgastaron en hacer un análisis y sacan conclusiones complacientes con el Gobierno. Me da pena ver esto“, expresó Ramírez.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde está a semanas de oficializar el primer centro educativo privado gratuito de Costa Rica

Por su parte, Rocío Alfaro, del Frente Amplio, coincidió con Ramírez y sugirió que los partidos que apoyaron el informe del legislador oficialista están “a punto de desaparecer” por estas posturas.

La diputada María Marta Carballo se mostró molesta por las críticas al informa que ella apoyó.

“Está hablando usted muy ofuscada y con bastantes tintes de irrespeto. No le recibo que diga que hay cuatro diputados que no hicieron este informe de manera responsable. Puede discrepar, pero no puede venir a hablar de manera irrespetuosa”, le dijo la socialcristiana a Paulina Ramírez.

Paulina Ramírez cuestionó informe aprobada sobre investigación de la CCSS

La otra cara de la moneda: El informe “reprobado”

Hubo otro informe, el de minoría, presentado por Andrea Álvarez (PLN). Ese documento, que no fue aprobado, decía que la presidencia ejecutiva de la Caja actuó bajo subordinación directa del Poder Ejecutivo. Que se se presionó a técnicos para modificar criterios y que se comprometió la autonomía de la institución por intereses políticos.

Ahora el informe de mayoría pasa al plenario legislativo. Ahí, los 57 diputados deberán votarlo.