Aumentos en los salarios de empleados públicos estarían en peligro por esta razón

El Ministerio de Hacienda informó este martes que la razón deuda al Producto Interno Bruto (PIB) se registró en 60,4% a diciembre de 2025, poniendo en peligro el aumento de salarios de los empleados públicos. Esta cifra aumentó 1,5 puntos porcentuales en comparación a la registrada al cierre de 2024 (58,9%).

Las autoridades justificaron que este aumento responde a una decisión estratégica de fortalecimiento de la liquidez del gobierno.

“Durante el año se ejecutó una política activa de manejo de pasivos que incluyó la captación de 1.000 millones de euros, y operaciones como subastas inversas y canjes, con el objetivo de robustecer la caja y mitigar riesgos de refinanciamiento en un entorno de elevada incertidumbre”, comunicó Hacienda.

Asimismo, indicaron que la deuda del gobierno ascendió a 31.300.696 millones de colones.

El aumento de la deuda preocupa porque cuando supera el 60% del PIB, se aplican límites más severos al crecimiento del gasto corriente y del gasto total en el sector público para resguardar la sostenibilidad fiscal.

Entre los límites incluyen el congelamiento de salarios en el sector público, así como restricciones en el uso del superávit en instituciones y una mayor discrecionalidad en el giro de fondos desde el ministerio de Hacienda.

Déficit financiero disminuyó

Hacienda señaló que al cuarto trimestre de 2025, Costa Rica alcanzó un superávit primario de 487.920 millones de colones debido a la diferencia entre los ingresos totales de 7.470.558 millones (equivalentes a 14,4% del PIB) y el gasto primario de 6.982.638 millones de colones (13,5% del PIB).

También comentó que a finales del año pasado, el déficit financiero disminuyó en comparación a la cifra registrada en 2024. El año pasado alcanzó el 3,4% del PIB, mientras que en el 2024 se registró un 3,7%.

