¿Le depositaron por SINPE Móvil “por error”? Así puede saber si es una estafa

¿Alguna vez le han contactado diciéndole que le depositaron dinero por SINPE Móvil por error,pero le generó duda si se trata de una estafa o no? Bueno, a mí me pasó, justamente el fin de semana.

Una persona me contactó por medio de WhatsApp para comentarme que me había hecho un depósito por error y quería que le devolviera el dinero. Aquel mensaje me generó muchas dudas porque se ha advertido sobre estafas por medio de SINPE Móvil, casualmente con este mismo método.

De inmediato, le expresé mi duda de si se trataba de una situación real y esta persona me envió audios explicándome su situación e incluso me compartió el comprobante del pago donde se veía mi número de celular y mi nombre, así como el motivo del pago.

Si una persona le contacta por una transferencia realizada por SINPE Móvil por error, verifique si el depósito es real. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El dinero efectivamente llegó a mi cuenta y así pude comprobar que se trataba de una situación real, pero la duda y el miedo no se me iban. Tras averiguar información, sentí tranquilidad y le devolví el dinero, los 10.000 colones que me había depositado por error.

La paz le volvió a la señora y me agradeció por devolverle el dinero. Sin embargo, hay personas que caen en la trampa de depositar la plata cuando no se hizo la presunta transferencia.

¿Cómo darse cuenta de que no se trata de una estafa?

Un aspecto muy importante que usted debe tomar en cuenta antes de devolver el dinero que le fue depositado por error a través de SINPE Móvil es asegurarse de que la plata le fue depositada.

Usted puede verificar en su estado de cuenta que efectivamente el dinero le fue depositado. Si le aparece la transferencia, se podría confirmar que el depósito por medio de SINPE fue hecho por error.

En caso contrario, es decir, si no le aparece el depósito, no haga la transferencia. Incluso, puede contactar a su banco para consultar si se hizo una transferencia, en caso de que no le aparezca de inmediato el dinero.

No confíe en los comprobantes, verifique si el dinero le aparece en su estado de cuenta. (Damián Arroyo C./Damián Arroyo C.)

No confíe en los comprobantes que la persona le comparta porque pueden resultar falsos, sino en la transferencia que le ingresó en la cuenta bancaria.

Si se lo envían, puede comparar el motivo del depósito, así como la cifra con la información registrada en su estado de cuenta, para verificar si coincide con los datos ingresados en el comprobante. También asegúrese de que el número de SINPE al que le piden la devolución del dinero sea el mismo y no de otra persona.

Nunca comparta sus datos personales con la persona; haga usted mismo la devolución del dinero después de verificar este importante dato.

