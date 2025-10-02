Incendio en San José: alarmas de humo podrían evitar tragedias, ¿cuánto valen y dónde colocarlas?

Un incendio en San José acabó con la vida de 5 personas. (Alonso Tenorio)

Tener en casa alarmas de humo podría evitar tragedias tan dolorosas como la vivida este jueves en San José, en la que un incendio acabó con la vida de cinco personas.

La tragedia ocurrió en un hotel localizado en el centro de San José, cerca del mercado Borbón.

En el hotel había 21 personas, pero solo 15 lograron salir. Los bomberos ya encontraron cinco cuerpos, entre ellos los de una pareja de adultos mayores que estaban abrazados en una cama. Además, hay una persona desaparecida.

Según uno de los bomberos que atendió el trágico incidente, el colapso de la tercera planta del edificio fue lo que dejó sin opciones de salir a estas cinco personas.

Los bomberos recomiendan instalar alarmas de humo. (Bomberos)

Este doloroso caso debe servir para que cada familia revise sus hogares y tome las medidas preventivas necesarias para evitar que se repitan tragedias como esta.

Quizá usted alguna vez haya escuchado hablar de las alarmas de humo, pero no ha hecho el intento de ponerlas en su casa, pensando en que “son muy caras” y/o que “no son tan buenas”.

Para salir de dudas sobre estos dispositivos, hablamos con Rolando Leiva, de Ingeniería de Bomberos, quien fue muy claro sobre el tema.

“El rango de precios es supervariado, hay unas que rondan los ¢8 mil y también he visto de ¢40 mil y ¢50 mil. Estas más caras son inteligentes, entonces se conectan a Internet, y también a aplicaciones en el celular para que te avisen sobre alguna eventualidad; además, se integran con otros equipos del hogar, pero sus valores agregados adicionales no demeritan el trabajo que hace una de bajo costo, pues hacen exactamente la misma función, que es la más importante: alertar a la familia para que pueda proteger su vida en caso de una emergencia”, manifestó el experto.

Estas alarmas se consiguen en las ferreterías. (Archivo)

Estas alarmas están configuradas para que, cuando detectan una cantidad específica de humo, suenen durísimo y de forma molesta, para avisar y despertar a cualquiera, por más profundo que sea su sueño.

¿Dónde deben colocarse?

Leiva dice que para que estas alarmas funcionen de forma adecuada, se recomienda poner varias dentro de la casa.

“Lo ideal es que se coloque una en cada espacio para dormir y también en la sala. No deben colocarse a menos de tres metros de la cocina porque si se pone una muy cerca, cuando se preparan los alimentos se van a estar teniendo falsas alarmas”, explicó.

El tercer piso del hotel colapsó. (Cortesía)

Por esa misma razón, no es recomendable poner de esas alarmas en el garaje o la cochera, porque se van a dar falsas alarmas por el humo del carro o la moto.

En cuanto al mantenimiento que se tiene que dar a estos aparatos, es mínimo. El funcionario dice que lo único que hay que hacer es cambiar las baterías.

Los dispositivos tienen dos luces: una que, por lo general, es verde, está encendida cuando la batería está bien, y otra que, generalmente, es roja, se enciende cuando la batería ya no sirve, indicando que hay que cambiarla.

Las alarmas son baratas y salvan vidas. (Archivo)

“Las alarmas de humo son muy efectivas; en la mayoría de casos avisan cuando apenas está empezando el incendio, entonces los mismos interesados logran controlarlo. Hay pocos casos registrados por lo mismo, porque al final no tienen ni que llamar a los bomberos”, dijo el experto.

Estas alarmas se pueden comprar en las ferreterías. Haga el esfuerzo y proteja su casa de los incendios.