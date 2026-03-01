¿Puede ser el estudiante sancionado por falta que cometa fuera de la escuela o colegio? Esto dice el reglamento del MEP

Los padres de familia y encargados legales de estudiantes deben tomar en cuenta algo muy importante que señala el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el nuevo Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y la Conducta.

Resulta que las autoridades pueden sancionar a los estudiantes por faltas de conducta que se realicen no solo dentro del centro educativo, sino también fuera de él.

Así lo indica el reglamento en el artículo 148, que se refiere a las condiciones para aplicar acciones correctivas.

Los estudiantes pueden ser sancionados por faltas cometidas incluso fuera del centro educativo si es que porta el uniforme escolar. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Esta medida alcanza a los alumnos que incurran en faltas mientras porten el uniforme institucional o cuando participen en actividades curriculares y cocurriculares, sin importar el lugar donde estas se lleven a cabo.

¿Cuáles son las sanciones que pueden recibir los estudiantes?

Según el reglamento, los alumnos pueden recibir diferentes sanciones de acuerdo con la falta en que incurran.

Por ejemplo, si usan el uniforme de forma incorrecta o accesorios personales sin autorización, incumplen las normas de presentación personal establecidas y otras faltas muy leves, pueden obtener una amonestación verbal o escrita.

Esta sanción también se aplica si se utiliza el cuaderno de comunicaciones para otro fin de los establecidos, se interrumpe el proceso de aprendizaje o se ausentan injustificadamente de las clases, entre otras faltas leves.

Los centros educativos pueden aplicar la suspensión u otra acción correctiva a los estudiantes que incurran en ofensas, sustracción de bienes de la escuela o colegio, portación o consumo de bebidas alcohólicas, uso de celulares durante las lecciones, portación de armas, distribución o comercio de imágenes o videos con contenido de índole sexual, entre otras faltas graves.

Los estudiantes pueden ser sancionados por el uso del celular sin la autorización del docente. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo se aplicarán las sanciones?

El docente debe informar de manera verbal o escrita, en el plazo de cinco días hábiles una vez que se conozca la situación, la posible falta que cometió el estudiante.

Luego, se realizará una investigación para determinar si hay elementos o no para abrir un procedimiento sobre la falta en que incurrió el menor.

Una vez que se identifique la falta cometida, se definirá la posible acción correctiva.

Este procedimiento se debe realizar en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de que se comunique la situación.

La posible sanción debe ser comunicada a los padres de familia o encargados por escrito, así como las faltas que se le atribuyen.

El estudiante que habría cometido la falta tiene el derecho de defenderse en un plazo de tres días hábiles. Se puede defender por medio escrito o verbal.

La resolución final debe ser notificada de forma escrita en el cuaderno de comunicaciones y se enviará una copia al comité de evaluación para que sea archivada, así como al expediente del estudiante.

