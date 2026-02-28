Cuidado: Ministerio de Salud advierte sobre suplemento para bajar de peso

Si usted es de los que usa FITFORMA para bajar de peso, tenga cuidado porque el Ministerio de Salud dio una advertencia sanitaria contra este producto.

LEA MÁS: ¿Busca casa? Banco Nacional pone en subasta casas y lotes con precios atractivos

Las autoridades advirtieron que este producto es promocionado en diferentes plataformas como un suplemento de origen natural para bajar de peso, cuando en realidad no hay respaldo científico confiable que respalde tales afirmaciones, por ejemplo, que quema grasa y que produce un efecto adelgazante y tonificador.

“Se promociona con diversas afirmaciones que prometen efectos importantes en el cuerpo, tales como quemar grasa, bajar hasta 10 kg en un mes y producir un efecto adelgazante y tonificador. También asegura actuar sobre mecanismos relacionados con el GLP-1″, comentó el ministerio.

El Ministerio de Salud lanzó una advertencia sanitaria contra el producto FITFORMA, que es promocionado como suplemento para bajar de peso. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

También señaló que se utilizan imágenes y testimonios cuya veracidad no se ha podido comprobar.

Las autoridades indicaron que la promoción de este producto incentiva a las personas a ingerirlo sin supervisión profesional y por eso pueden correr riesgo de sufrir efectos secundarios.

No cuenta con registro sanitario

El Ministerio de Salud confirmó que FITFORMA no cuenta con un registro sanitario como medicamento, producto natural, suplemento o alimento.

“Esto significa que no está autorizado para su comercialización en el país”, explicó.

LEA MÁS: Estos anteojos inteligentes toman fotos, videos y hasta traducen conversaciones en tiempo real

“Es importante recordar que, en Costa Rica, este tipo de productos debe contar con un registro sanitario vigente para comercializarse legalmente”, añadió.

¿Qué debe hacer la población?

Ante el riesgo que representa este producto, las autoridades solicitaron a las personas suspender de forma inmediata la utilización de FITFORMA. En caso de que lo haya comprado, debe entregarlo en el Área Rectora del Ministerio de Salud más cercana.

Asimismo, pidieron que se suspenda toda distribución y comercialización del producto.

Si usted ha presentado síntomas tras usar FITFORMA, comuníquese con un doctor para que su caso sea reportado al Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud recomendó a la población suspender todo uso del producto FITFORMA, que no cuenta con registro sanitario como medicamento, suplemento u otro. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Es importante que denuncie ante las autoridades de salud si tiene sospecha de que algún establecimiento, persona o empresa está promocionando este producto. Puede hacerlo comunicándose con la Dirección de Área Rectora de Salud más cercana o al correo electrónico drpirs.atencioncliente@misalud.go.cr.

LEA MÁS: Chances viernes 27 de febrero: estos son los números ganadores del sorteo de la JPS