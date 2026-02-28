¿Busca casa? Banco Nacional pone en subasta casas y lotes con precios atractivos

Si usted está en busca de una casa, puede encontrar en las entidades bancarias opciones de viviendas que están ofreciendo en muy buenas condiciones, entre ellas el Banco Nacional.

En su sitio web se pueden encontrar varias viviendas en diferentes lugares del país, en su mayoría en la provincia de Alajuela.

Además de casas, el Banco Nacional está ofreciendo lotes para aquellas personas que desean construir alguna vivienda o un negocio.

Varias opciones de la entidad fueron sometidas a subasta durante esta semana y finalizará el próximo miércoles 4 de marzo a las 10 a.m.

Estas son algunas viviendas que está subastando la entidad bancaria:

Inmobiliario en San Rafael de Alajuela

El Banco Nacional tiene varias casas en subasta, que finaliza el miércoles 4 de marzo a las 10:00 a.m. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 2-269392-000

Ubicación: San Rafael, Alajuela, Alajuela. Residencial Las Abras, casa G-9, costado sur de la plaza de deportes, última casa a mano derecha, al final de la alameda.

Área de terreno: 365,89 m²

Área de construcción: 249 m²

Valor: ¢48.277.620,21

Valor avalúo: ¢48.227.620,21

Contacto: 8429-6031 o al correo electrónico jcguevaraal@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/inmobiliario-alajuela-san-rafael-9908-3

Vivienda en Oreamuno

Folio real: 3-105391-000

Ubicación: Cot, Oreamuno, Cartago. Paso Ancho, de la escuela de Paso Ancho, 250 metros este.

Área de terreno: 224,47 m²

Área de construcción: 113 m²

Valor: ¢52.849.793,80

Valor avalúo: ¢52.849.793,80

Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-oreamuno-cot-9034-1

Vivienda en Puntarenas

Folio real: 6-049562-000

Ubicación: Buenos Aires, Buenos Aires, Puntarenas. Del CINDEA de Buenos Aires, 50 metros sur, 75 metros oeste.

Área de terreno: 158 m²

Área de construcción: 64 m²

Valor: ¢16.906.196.00

Valor avalúo: ¢16.906.196.00

Contacto: 6152-2169 o al correo electrónico kcastro@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-puntarenas-buenos-aires-10197-1

Vivienda en San Rafael de Alajuela

Folio real: 2-269250-000

Ubicación: San Rafael, Alajuela, Alajuela. De McDonald’s, 300 metros suroeste y 300 metros norte, casa a mano derecha.

Área de terreno: 160,10 m²

Área de construcción: 60 m²

Valor: ¢34.337.639,00

Valor avalúo: ¢34.337.639,00

Contacto: 8429-6031 o al correo electrónico jcguevaraal@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-alajuela-san-rafael-9908-2

Vivienda en La Guácima

Folio real: 2-113985-F-000

Ubicación: La Guácima, Alajuela, Alajuela. Condominio Jardín Real, filial N.52.

Área de terreno: 151 m²

Área de construcción: 113 m²

Valor: ¢66.714.119,00

Valor avalúo: ¢66.714.119,00

Contacto: 8429-6031 o al correo electrónico jcguevaraal@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-alajuela-alajuela-gu%C3%A1cima-11091-1

Vivienda en Naranjo

Folio real: 2-173518-000

Ubicación: San Juan, Naranjo, Alajuela. San Antonio de La Cueva, de la esquina sureste de la plaza de deportes sobre ruta nacional terciaria, 725 metros, casa a mano derecha.

Área de terreno: 120,20 m²

Área de construcción: 118 m²

Valor: ¢18.142.567,20

Valor avalúo: ¢18.142.567,20

Contacto: 8429-6031 o al correo electrónico jcguevaraal@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-alajuela-naranjo-8270-1

¿Cómo puede ofertar por alguna vivienda?

En cada una de las viviendas anteriores, a través del sitio web de la entidad, se puede encontrar un documento descargable llamada “cartel de oferta”.

Allí se puede encontrar información de la estructura y además, incluyen unos formularios para llenar.

Si usted quiere saber más sobre la vivienda o tiene dudas de la oferta, puede contactar al número o al correo electrónico que se indica en cada casa.

