TSE termina conteo oficial de votos y estos son los resultados definitivos en diputaciones

El Tribunal Supremo de Elecciones terminó la revisión final de votos legislativos tras analizar las 7.063 juntas receptoras

Por Ingrid Hidalgo

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) finalizó el escrutinio definitivo, es decir, la revisión y calificación de la documentación electoral de cada junta receptora de votos, de la elección de diputaciones.

Este viernes 27 de febrero se realizó el reconteo de los votos de la última de las 7063 juntas receptoras de voto de la provincia de Limón.

Tras las elecciones, en las que quedó Laura Fernández como presidenta del periodo 2026-2030, el Tribunal inició con el reconteo de los votos, primero los de la elección presidencial y posteriormente, las diputaciones.

TSE finaliza escrutinio definitivo
El TSE finalizó el escrutinio definitivo de la elección de diputaciones. (TSE/TSE)

Los magistrados señalaron que durante el escrutinio definitivo de votos de la elección legislativa, no se presentó ninguna demanda de nulidad.

Mientras se realizaba el reconteo de los votos, estuvieron presentes los fiscales acreditados por los partidos políticos que participaron en esta jornada electoral.

En los próximos días, cuya fecha aún se desconoce, los magistrados del TSE entregarán las credenciales a Laura Fernández y a los 57 diputados electos de los partidos Liberación Nacional, Pueblo Soberano, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y la coalición Agenda Ciudadana.

El Tribunal indicó que los partidos políticos pueden presentar alguna demanda de nulidad a partir de hoy y pasados tres días hábiles. Una vez que transcurran los días, los magistrados emitirán oficialmente las declaratorias de los cargos de presidencia, vicepresidencias y diputaciones.

Cinco agrupaciones políticas presentes

La agrupación política que obtuvo mayor cantidad de diputaciones fue Pueblo Soberano. Algunos de los representantes de esta agrupación son conocidos, como Robert Jr., quien es influencer y pastor evangélico, así como los exjerarcas Stephan Brunner, Nogui Acosta, Anna Katharina Müller, Esmeralda Britton, entre otros.

Plenario Legislativo, juramentación de nueva magistrada suplente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Cinco agrupaciones políticas estarán en la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de Unidad Social Cristiana y la coalición Agenda Ciudadana, cada uno recibió un curul, que corresponden a Abril Gordienko y Claudia Dobles.

Algunos rostros conocidos llegarán a la Asamblea Legislativa como Álvaro Ramírez de Liberación Nacional y José María Villalta y Edgardo Araya del Frente Amplio. Estos últimos legisladores mencionados han estado en el Congreso en otros periodos.

