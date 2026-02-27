Más de 7 mil personas están cumpliendo su sueño educativo gracias a un préstamo de Conape

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) cerró el 2025 con números más que positivos para el crecimiento de la educación costarricense.

La entidad aprobó ¢52.800 millones en créditos educativos y benefició a 7.384 personas, superando en más de un 15% la meta que se había propuesto para el año.

Del total de préstamos otorgados, un 61% (4.504) fue para mujeres, mientras que el 66% (4.873) de los beneficiados eligieron carreras relacionadas con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, así como cursos técnicos e idiomas, especialmente inglés, áreas donde hoy por hoy sobran bretes y faltan manos.

Miles de jóvenes del país estudiaron en el 2025 gracias a Conape. (Cortesía)

Según explicó Roger Granados, jefe del Departamento de Crédito, más allá de cumplir metas, el orgullo está en apoyar a quienes buscan mejorar su vida por medio del estudio, ya sea con una carrera universitaria, certificaciones o formación técnica.

LEA MÁS: Tres bancos públicos renuncian a la Asociación Bancaria por proyecto de ley sobre estafas

Uno de los puntos fuertes fue el impulso a programas sociales como Garantías Menores y el Fondo de Avales, que representaron el 26% del total colocado.

Estos fondos permiten que personas en condición de pobreza, vulnerabilidad o de zonas como Puntarenas, Guanacaste y Limón puedan estudiar sin tener una garantía tradicional. Todo esto va de la mano con la estrategia BRETE para mejorar la empleabilidad.

Los préstamos de Conape permiten cumplir sueños universitarios en una gran variedad de carreras. (JOHN DURAN)

Además, CONAPE ejecutó el 100% del presupuesto para desembolsos, más de ¢37.600 millones, cubriendo no solo matrícula, sino también transporte, alimentación, libros y hasta equipo de cómputo.

LEA MÁS: Mamá de niño con enfermedad rara lanza grito desesperado para que la CCSS apruebe y traiga medicamento

En recuperación también hubo buenas noticias: ingresaron ¢32.700 millones, un 7,2% más que en 2024. El 83,6% de los préstamos están al día y menos del 5% están en cobro judicial.

Pero lo que viene para 2026 pinta todavía mejor. La institución anunció que no cobrará intereses durante el período de estudios, siempre que el estudiante termine la carrera.

Si desea información sobre un préstamo de Conape, ingrese en: www.conape.go.cr (Cortesía)

Es decir, se le presta a un estudiante y se le empieza a cobrar cuando ya sea profesional. Además, mantendrá la tasa más baja del mercado: 3,7% anual para carreras STEM (relacionadas con la ciencia) y 4,2% para las demás.

LEA MÁS: Después de sufrir una amputación abrió grupo de WhatsApp llamado “Inquebrantables” para ayudar a otros amputados

Quienes quieran estudiar de la mano con Conape pueden hacer la solicitud AQUÍ.