Nacional

Más de 7 mil personas están cumpliendo su sueño educativo gracias a un préstamo de Conape

Conape confirma que cerró el 2025 prestándole a 4.873 mujeres y 2.880 hombres

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

La Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape) cerró el 2025 con números más que positivos para el crecimiento de la educación costarricense.

La entidad aprobó ¢52.800 millones en créditos educativos y benefició a 7.384 personas, superando en más de un 15% la meta que se había propuesto para el año.

Del total de préstamos otorgados, un 61% (4.504) fue para mujeres, mientras que el 66% (4.873) de los beneficiados eligieron carreras relacionadas con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, así como cursos técnicos e idiomas, especialmente inglés, áreas donde hoy por hoy sobran bretes y faltan manos.

Conape anuncia el 22 de enero del 2024 que tiene 46 mil millones de colones para prestarle a unos 6.100 estudiantes
Miles de jóvenes del país estudiaron en el 2025 gracias a Conape. (Cortesía)

Según explicó Roger Granados, jefe del Departamento de Crédito, más allá de cumplir metas, el orgullo está en apoyar a quienes buscan mejorar su vida por medio del estudio, ya sea con una carrera universitaria, certificaciones o formación técnica.

LEA MÁS: Tres bancos públicos renuncian a la Asociación Bancaria por proyecto de ley sobre estafas

Uno de los puntos fuertes fue el impulso a programas sociales como Garantías Menores y el Fondo de Avales, que representaron el 26% del total colocado.

Estos fondos permiten que personas en condición de pobreza, vulnerabilidad o de zonas como Puntarenas, Guanacaste y Limón puedan estudiar sin tener una garantía tradicional. Todo esto va de la mano con la estrategia BRETE para mejorar la empleabilidad.

Los préstamos de Conape permiten cumplir sueños universitarios en una gran variedad de carreras. (JOHN DURAN)

Además, CONAPE ejecutó el 100% del presupuesto para desembolsos, más de ¢37.600 millones, cubriendo no solo matrícula, sino también transporte, alimentación, libros y hasta equipo de cómputo.

LEA MÁS: Mamá de niño con enfermedad rara lanza grito desesperado para que la CCSS apruebe y traiga medicamento

En recuperación también hubo buenas noticias: ingresaron ¢32.700 millones, un 7,2% más que en 2024. El 83,6% de los préstamos están al día y menos del 5% están en cobro judicial.

Pero lo que viene para 2026 pinta todavía mejor. La institución anunció que no cobrará intereses durante el período de estudios, siempre que el estudiante termine la carrera.

Conape anuncia el 22 de enero del 2024 que tiene 46 mil millones de colones para prestarle a unos 6.100 estudiantes
Si desea información sobre un préstamo de Conape, ingrese en: www.conape.go.cr (Cortesía)

Es decir, se le presta a un estudiante y se le empieza a cobrar cuando ya sea profesional. Además, mantendrá la tasa más baja del mercado: 3,7% anual para carreras STEM (relacionadas con la ciencia) y 4,2% para las demás.

LEA MÁS: Después de sufrir una amputación abrió grupo de WhatsApp llamado “Inquebrantables” para ayudar a otros amputados

Quienes quieran estudiar de la mano con Conape pueden hacer la solicitud AQUÍ.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Comisión Nacional de Préstamos para Educacióncrecimiento de la educación costarricensebenefició a 7.384 personas
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.