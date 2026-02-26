Después de sufrir una amputación abrió grupo de WhatsApp llamado “Inquebrantables” para ayudar a otros amputados

Un grupo de WhatsApp llamado “Inquebrantables” se ha convertido en un salvavidas emocional para decenas de personas amputadas en Costa Rica.

Detrás de esa iniciativa está Gabriela Bustos Paniagua, una mujer que conoce en carne propia el dolor de perder una pierna y que decidió transformar su tragedia en esperanza para otros.

Hoy el chat reúne a 27 amputados que se acompañan día a día en uno de los procesos más duros que puede vivir un ser humano: aprender a empezar de nuevo.

Gabriela Bustos creó el grupo de WhatsApp “Inquebrantables” para apoyar a personas amputadas. Esta foto es de una de las reuniones. (Grupo Eulen/Cortesía)

“Es un grupo para ayudarnos a llevar el proceso, para explicar lo que sentimos, el dolor, los calambres, el famoso pie fantasma. Queremos que la gente entienda que sí se puede salir adelante”, contó Gabriela, vecina de San Rafael Abajo de Desamparados.

LEA MÁS: ¿Se acuerda de Jhanny Flores? El campeón con Liberia Mía ahora organiza un Mundial en el país

Chat que sana

La semillita de Inquebrantables nació hace cinco años, en el área de rehabilitación del hospital San Juan de Dios, cuando Gabriela vio a una paciente recién amputada quebrarse en llanto. Ella ya usaba prótesis y se le acercó sin pensarlo.

“Le dije: no llore, si yo pude usted puede. Después hablé con la doctora Mariela para hacer un grupo de WhatsApp y acompañarnos entre todos”, recordó.

La familia unida salió adelante dándose mucho apoyo. (Grupo Eulen/Cortesía)

“Desde entonces, quien llega al proceso de rehabilitación recibe la invitación para sumarse al chat. Ahí comparten dudas sobre prótesis, cuentan sus avances y, sobre todo, se levantan el ánimo cuando la mente afloja”, agrega la desamparadeña.

No todo queda en mensajes. El grupo organiza cenas navideñas, celebra cumpleaños y hasta arma cafecitos en la casa de Gabriela para conversar cara a cara.

“Nos ayudamos mucho. El que tiene más experiencia orienta al que va empezando. La idea es que el grupo siga creciendo”, afirmó.

Caída que le cambió la vida

La historia de lucha de Gabriela comenzó el domingo 18 de octubre del 2020, en plena pandemia. Ese día, la familia (su esposo, Bryan Huertas, y sus hijas Bianca y Fiorella) decidió aprovechar una de las primeras aperturas para pasear.

La vecina de Desamparados perdió su pierna izquierda tras un accidente en 2020. Era miscelania y ahora es recepcionista. (Grupo Eulen/Cortesía)

El destino: las pozas del río San Jerónimo, en Esparza de Puntarenas, tierra donde ella nació.

LEA MÁS: Nicaragüense se inspiró en su amigo para hacer prótesis a personas amputadas y hoy les devuelve la sonrisa

Pero lo que prometía ser un día familiar terminó en tragedia.

“Íbamos a tomarnos unas fotos en el puente de hamacas. Yo iba de primero cuando se quebró un tablón y caí ocho metros entre árboles y piedras”, recordó.

La llevaron de emergencia al hospital Monseñor Sanabria, con el tobillo izquierdo destrozado, fracturas expuestas y heridas en la cabeza. Luego la trasladaron al hospital San Juan de Dios, donde pasó dos meses y medio internada y ahí agarró una bacteria.

Los médicos lucharon por salvarle el pie, pero la bacteria era muy agresiva, cambió el rumbo de todo.

“El doctor me dijo: ‘o la amputamos o de aquí no sale’. Sentí que el mundo se me vino abajo”, recordó con honestidad. La amputación debajo de la rodilla izquierda se realizó el 24 de noviembre del 2020.

Hoy, con prótesis, Gabriela camina y motiva a decenas de pacientes en rehabilitación. (Grupo Eulen/Cortesía)

Volver a levantarse

El proceso no fue fácil. Gabriela tardó dos años entre la sanación del muñón y la rehabilitación para usar su prótesis. Incluso, hoy sigue enfrentando cirugías correctivas. Aun así, se prometió algo desde que salió del hospital.

“Yo dije que no me iba a echar a morir, no señor. Iba a enfrentar lo que se viniera”, aseguró.

LEA MÁS: Santiago, el chiquito de isla Venado que tiene de “mascota” una espátula rosada (video)

Y cumplió. Regresó a trabajar al Grupo Eulen, donde era miscelánea y la recibieron con abrazos y cariño.

“Cuando volví, todo el mundo me abrazó. Lloré toda esa semana de agradecimiento. Me demostraron que una discapacidad no es el fin del mundo”, comenta con tremenda felicidad.

Trabajó dos años más en limpieza hasta que la empresa le abrió una puerta inesperada: ser recepcionista. Se preparó, llevó cursos de Excel y hoy ocupa ese puesto con orgullo.

Este es el puente de San Jerónimo, en Esparza de Puntarenas. (José Villalobos/Cortesía Costa Rica Drone Tours)

Sueños que siguen vivos

La experiencia también le despertó una espinita que tenía dormida: estudiar. Después de 27 años sin tocar un cuaderno, Gabriela volvió a las aulas. Ya está con el bachillerato en la cabeza y sueña en grande. Tiene tercer año de colegio aprobado.

Doña Gabriela sufrió amputación y volvió al trabajo creyendo que no lo lograría

“De noveno a quinto estoy a la vuelta de la esquina. Voy a volver a estudiar, iré aunque sea de una en una con las materias, pero lo voy a lograr”, dijo convencida.

LEA MÁS: Joven aprendió lección a la brava y ahora impulsa a otros a seguir pa’lante

Y no se queda ahí. “Me gustaría estudiar Sicología. Siempre me encantó y ahora sé que la puerta está abierta”, afirmó.

Vean cómo debajo del puente, que ya no usan carros, está el río y se hacen pozas riquísimas a donde la gente va a disfrutar sus ratos libres. (José Villalobos/Cortesía Costa Rica Drone Tours)

Mientras tanto, sigue sonriendo, trabajando y levantando a otros desde su querido grupo Inquebrantables.

Doña Gabriela sufrió amputación y abrió un grupo en WhatsApp de amputados

“Estoy muy agradecida porque Dios me dio una segunda oportunidad de vida que voy a aprovechar al máximo”, concluyó.