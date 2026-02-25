Ministerio de Salud alerta sobre estafa con algo muy delicado y urge que usted lo sepa

El Ministerio de Salud informa a la población que delincuentes estarían estafando a las personas con un delicado tema relacionado con la vacuna de la fiebre amarilla.

La entidad aclara que el certificado de vacunación contra esa enfermedad se emite en formato digital y que no existe ningún trámite presencial ni se entrega carnet físico en papel.

“Ante reportes de posibles estafas, la institución hace un llamado urgente para que las personas no se dejen engañar por terceros que ofrezcan vender, gestionar o entregar certificados impresos, ya que estos no forman parte del procedimiento oficial”, detalló el Ministerio de Salud.

Solo hay dos formas para obtener el certificado

Actualmente, solo existen dos formas oficiales y válidas para obtener el certificado contra la fiebre amarilla, y ambas son digitales.

El certificado digital puede descargarse de forma rápida y segura mediante:

Oficina Virtual del Ministerio de Salud (con firma digital):

- Ingrese al sitio oficial del Ministerio de Salud en la sección Oficina Virtual.

- Autentíquese con su firma digital (física o móvil) mediante el sistema Gaudi.

- Seleccione la opción “Certificado Digital de Vacunación contra la fiebre amarilla”.

- Descargue el documento en formato PDF para su uso en viajes internacionales.

A través de la app oficial EDUS:

- Ingrese al módulo “Certificados”.

- Seleccione “fiebre amarilla”.

- Presione el botón de descarga para obtener el documento digital.

Salud reitera que el carnet físico en papel ya no se emite ni se tramita en ninguna oficina del país. Cualquier persona o sitio que ofrezca vender, gestionar o entregar carnets impresos está actuando fuera del procedimiento oficial.

Si tiene dudas o necesita orientación, puede acudir a cualquiera de las 82 Áreas Rectoras de Salud en todo el país.