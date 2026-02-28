Estos anteojos inteligentes toman fotos, videos y hasta traducen conversaciones en tiempo real

¿Se imagina unos anteojos que “escuchen” una conversación y la traduzcan a otro idioma mostrándole los “subtítulos”?, ¿o unas gafas de sol con las que usted pueda tomar fotos, o preguntarles qué tipo de árbol está ante sus ojos y le respondan con toda la información científica?

Pues esos anteojos que parecieran de una película de ciencia ficción ya existen y le facilitan la vida a quienes los usan.

Los Ray-Ban Meta son unos chuzos de anteojos que sirven para un montón de cosas. (Meta)

El psicólogo costarricense Esteban Carvajal se compró unos lentes inteligentes y les ha sacado el jugo un montón. Se trata de unos Ray-Ban Meta que adquirió en Estados Unidos, le costaron $900 (unos ¢427 mil) y son una belleza.

Para un profesional que necesita tener las manos libres y la mente enfocada, estos lentes son grandes aliados.

Tienen un montón de funciones

Esteban explica que los primeros anteojos inteligentes que sacó esa empresa permitían tomar fotos y videos y también reproducir música, pero los más recientes tienen muchas más funciones.

Se usan como manos libres, ya que por medio de ellos se puede contestar llamadas o escuchar notas de voz, sin tener que sacar el celular o ponerse audífonos que lo desconecten del entorno.

Además, gracias a los asistentes de voz integrados (como Meta AI o Alexa), se pueden agendar citas o guardar ideas importantes para su trabajo o estudio.

El psicólogo costarricense Esteban Carvajal tiene unos de estos lentes y le encantan. (Cortesía)

“Al principio la gente cree que son anteojos normales, pero cuando te ven hablándoles o capturando un video rápido de un momento especial, se quedan asombrados”, dice el psicólogo.

Niña encontró en las gafas una ayuda ante su discapacidad

El medio de comunicación Infobae publicó una nota en la que detalla que una niña de 12 años, que vive en Brasilia, se volvió viral al contar en redes sociales cómo el uso de las gafas inteligentes la ayuda con una discapacidad visual que tiene.

La pequeña, de nombre Julia, quien padece una enfermedad congénita que provoca ceguera, explicó en un video que la inteligencia artificial de los anteojos le describe su entorno en tiempo real, le responde preguntas por voz y la asiste en tareas diarias como elegir la ropa, caminar por espacios conocidos o buscar información de forma rápida y efectiva.

La niña asegura que los anteojos funcionan como un sistema de asistencia portátil que combina cámara, audio y la inteligencia artificial.

Por medio de comandos de voz, puede solicitar a los lentes que le describan objetos, le digan colores o también recibir indicaciones básicas, lo que le facilita la vida un montón debido a su limitación física.

El costarricense dice que la gente se sorprende cuando lo oyen hablarle a los anteojos. (Cortesía)

Otras marcas también tienen anteojos inteligentes

Aunque Ray-Ban domina el mercado de los anteojos inteligentes, también hay otras marcas que ofrecen modelos interesantes.

- Xiaomi sacó sus propios lentes. Tienen una batería más duradera y su propia inteligencia artificial. Cuando salieron a la venta (hace unos meses), solo se comercializaban en China.

- Solos AirGo V2 sacó unos anteojos que no son muy populares que digamos. Además de las funciones de los Ray-Ban Meta, suman la posibilidad de intercambiar los módulos para tener varios diseños diferentes. La batería dura más de 10 horas y usan Gemini y ChatGPT.

- Xreal One Pro ofrece un producto diferente, ya que cambia la posibilidad de grabar vídeo por la realidad aumentada. Su batería es bastante limitada y tiene un precio alto que ronda los 689 euros.

Si usted es amante de la tecnología, unos lentes inteligentes deben estar en su lista de compras próximas.