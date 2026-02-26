Mujer a la que robaron plata de cuenta celebra que ahora los bancos deberán reponer los dineros sustraídos

María Jesús Alvarado es una vecina de Desamparados que hace tres años vivió uno de los momentos más frustrantes y dolorosos de su vida.

Un estafador logró ingresar a su cuenta bancaria y le quitó todos sus ahorros.

Ella fue invadida por la desesperación, ya que por más que pidió ayuda en el banco, le dijeron que no podían hacer nada.

“Me sentía desesperada, pasé como 22 días sin dormir. Me costó mucho superarlo porque me dolía mucho, era la plata que me había ganado con mi trabajo, de forma honesta, y de un momento a otro me la quitaron”, contó la mujer.

María Jesús Álvarado fue víctima de una estafa bancaria y ahora celebra el proyecto que se convertirá en ley. (Cortesía)

Bancos tendrán que reponer dineros robados de sus cuentas

Luego de haber vivido esa terrible experiencia, María Jesús celebra que esté apunto de convertirse en ley de la República un proyecto de ley que obliga a los bancos a reponer las platas que les roben a los clientes, ya que, en teoría, las entidades bancarias garantizan la seguridad de sus sistemas y ningún tercero debería poder acceder a esos dineros.

“Los bancos deberían apoyar más al ciudadano, uno guarda el dinero ahí y lo mínimo que podrían hacer el proteger al cliente. Parece que hasta que no le pase al dueño del banco, las reglas no cambian.

LEA MÁS: La razón por la que Pilar Cisneros cree que quieren apurar quitarle la pensión a expresidentes

“Me gustaría que existiera una mejor protección al cliente ya que los bancos no pierden y muchas personas nos quedamos sin el dinero que perdemos por las estafas o los robos que nos han hecho de diferentes maneras. Me parece muy bien que se formule una ley, eso tenía que haberse creado hace bastantes años”, agregó la mujer.

El expediente 23.908, denominado Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, fue aprobado en primer debate por los diputados. Al proyecto solo le queda la votación en segundo debate, que se dará la próxima semana, para convertirse en ley de la República.

Los bancos deberán responder por los dineros sustraídos de sus cuentas. (Shutterstock)

Devuelva la paz a las familias

El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción de Liberación Nacional, fue quien impulsó la iniciativa y asegura que con este texto que está a punto de convertirse en ley, el país da un paso gigante para devolverle la paz a miles de familias.

LEA MÁS: Banco Nacional subasta vehículos usados que van desde ¢1 millón, aquí se los mostramos

Lo más revolucionario de esta ley es que invierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que ahora no es usted quien debe desgastarse demostrando que no entregó sus claves; ahora es la entidad financiera la que debe investigar y responder por el dinero sustraído de manera ilegítima.

El proyecto reconoce que quien custodia el dinero es el responsable de cuidarlo, quitándole ese peso de encima a la víctima.

Muchos víctimas de estafas virtuales se sienten solas y frustradas. (Shutterstock)

Deberán reponer el dinero robado

La nueva ley introduce varios párrafos en el artículo 35 sobre defensa del consumidor, para establecer la responsabilidad de las entidades financieras por los daños y perjuicios que cause el robo del dinero o patrimonio de las cuentas de los clientes del banco, aunque la sustracción sea responsabilidad de un tercero no autorizado para entrar en la cuenta del cliente.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves y Laura Fernández podrían ser los primeros presidentes en quedarse sin pensión por esta razón

“Las entidades financieras, públicas y privadas, deberán proceder a la devolución de los recursos que logró identificar como provenientes de fraudes, siempre que cuente con suficientes elementos de prueba que permitan concluir el carácter ilegítimo de la transacción”, dice la iniciativa aprobada.

El texto también explica que el banco no sería responsable cuando se demuestre que se trató de un autofraude, o bien si demuestra que cumple con todos los estándares adecuados de ciberseguridad establecidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Los bancos deberán investigar como se sustrajo el dinero de la cuenta. (Shutterstock)

Una cifra que asusta

La realidad que motivó esta ley es alarmante:

- El 26% de los hogares en Costa Rica ha sufrido algún intento de estafa o fraude digital.

- En 2025, se cerró el año con más de 13.000 casos de estafas informáticas.

LEA MÁS: Tipo de cambio del dólar llega a su precio histórico más bajo, ¿qué está pasando?

- El promedio es de 38 víctimas por día, personas que de un pronto a otro ven comprometido el dinero de su comida, vivienda o educación.

Izquierdo destacó que esto es una respuesta humana para los adultos mayores y familias trabajadoras que a menudo se enfrentan a la frustración de no sentirse respaldadas por el sistema bancario.

Oscar Izquierdo celebra aprobación en primer de ley para proteger la gente de las estafas bancarias

“Aprobar esta ley es decirle a la gente que su esfuerzo vale y que el Estado no será indiferente ante el crecimiento de las estafas”, señaló el legislador.

Además del respaldo económico, la ley obliga a los bancos a crear mecanismos rápidos para investigar y devolver los montos robados, evitando procesos largos y desgastantes.