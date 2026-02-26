Banco Nacional subasta vehículos usados que van desde ¢1 millón, aquí se los mostramos

Si usted anda en busca de un vehículo, pero no tiene mucho presupuesto para comprarlo, le contamos que el Banco Nacional tiene la venta varios carros usados con precios que van desde el ¢1.050.000.

Al hacer una revisión por la página web de la entidad, donde se muestran los vehículos, vimos un carro FAW OLEY, año 2016, placa BWT791, color rojo, con capacidad para 5 personas que tiene un precio de ¢1.050.000.

Este es uno de los vehículos que está en subasta. (Banco Nacional)

Tiene una cilindrada de 1500 C.C, 4, cilindros; Combustible: GLP y gasolina, tracción 4x2, transmisión manual, y un kilometraje de 115.331. El cierre de la subasta será el 3 de marzo.

También encontramos otro carro marca FAW OLEY, año 2016, placa CBS617, color rojo, con capacidad para 5 personas. Cilindrada: 1500 C.C, 4 cilindros, combustible: GLP y gasolina, tracción 4x2, transmisión manual, con un Kilometraje de 313.859.

Hay cinco días de tiempo para subastar por este taxi. (Banco Nacional)

El vehículo cuenta con ventanas y espejos eléctricos, tapicería de tela y aire acondicionado. El precio es de ¢1.700.000 y el cierre de la subasta será el 3 de marzo.

Además, está a la venta un vehículo marca BYD, F3 GL-I, año 2020, placa BTJ621, color negro, capacidad para 5 personas, cilindrada: 1500 C.C, combustible: gasolina, tracción sencilla, transmisión manual, kilometraje: 205414.

Es de tracción sencilla, con carrocería sedán, de cuatro puertas, está en regular estado general. El precio es de ¢3.400.000 y está en venta directa, no es subasta.

Este carro está en venta directa. (Banco Nacional)

Otro de los carros que vimos es un M.G., estilo MG 3 COM, año 2018, placas BRD195, color azul, capacidad para 5 personas, 1500 C.C , combustible gasolina, manual, tracción 4x2. Tiene boletas condenadas, es decir, deuda por infracciones condenadas que no afectan la placa.

Es un vehículo tipo sedan hatchback, año 2018, con 4 puertas y compuerta trasera, halógenos, asientos forrados en tela color negro y gris en regular estado, tracción 4x2, transmisión manual, vidrios y espejos eléctricos, vidrios polarizados, aire acondicionado, cierre central, radio AM-FM original, llantas en regular estado con aros de lujo. Este también es de venta directa y tiene un costo de ¢4.375.000.

Si le gusta este carro debe escribirle al vendedor de una vez. (Banco Nacional)

Otro de los carros es uno marca KIA, estilo RIO año 2018, placa SCR469, color gris, capacidad 5 personas, cilindrada 1396 c.c., combustible gasolina, trasmisión automática-manual, tracción 4X2, odómetro 164 195 km a fecha de la inspección del avalúo. El precio es de ¢5.075.000 y es de venta directa.

Para ver más información sobre estos carros o los demás que ofrece el banco puede ingresar a la página web de la entidad.