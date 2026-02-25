Costa Rica está entre los 15 países con mayores cargas sociales del mundo, ¿por qué?

Costa Rica es considerado uno de los países que tienen altas cargas sociales del mundo. Actualmente se encuentra en la posición número catorce del top mundial y en el décimo puesto a nivel regional.

Según datos que recopiló el analista financiero, Alejandro López, Costa Rica tiene un total de cargas sociales de 37,66%, por debajo de Eslovenia (38,2%), Suecia (38,42%) y China (38,7%).

El país cuenta con un aporte patronal del 26,83% y otro del trabajador del 10,83%. Ambos suman cargas sociales del 37,66%, lo que significa que por cada 1.000.000 de colones de salario bruto, el costo total asciende a 1.376.600 colones.

Entre 2015 y 2026, las cargas aumentaron 2,32 puntos porcentuales, pasando de 35,35% a 37,66%.

Costa Rica tampoco se salva a nivel regional, pues es considerado el décimo país con más cargas sociales dentro de las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El economista Leiner Vargas explicó que hay diferentes razones por las cuales se considera al país como uno de los más caros a nivel mundial por las cargas sociales.

“Costa Rica es un país en donde los costos laborales incorporan cargas tanto fiscales como parafiscales muy importantes. Por ejemplo, según el nivel salarial, los trabajadores llegan a pagar hasta el 30% del impuesto sobre la renta, lo que significa una carga muy importante”, dijo el experto.

“El impuesto sobre la renta termina siendo una disminución en el salario y es una ilusión que recibe el trabajador que gana dos, tres o cuatro millones de colones, pero cuando llega cierto umbral del patrón, lo que realmente está ganando es un 70% de lo que dice su salario nominal”, agregó.

El experto señaló que hay otras cargas que pesan sobre los hombros de los empleados como el seguro de enfermedad y maternidad. Según Vargas, el Estado se hace la vista gorda y no paga las facturas, por lo que los trabajdores tienen que sufrir de estas cargas sociales. Lo mismo ocurre con las pensiones.

“Los trabajadores cotizan tanto para el IVM (Invalidez, Muerte y Vejez) como para el ROP y los fondo que transitoriamente administra el Banco Popular. Son cargas sociales que efectivamente salen del bolsillo de cada uno de los trabajadores y además, hacen que el trabajo formal sea muy caro para las empresas”, explicó.

Otras razones por la que el país es considerado como uno de los más caros es la apreciación del tipo de cambio y además, Costa Rica es una economía pequeña, donde hay falta de competencia.

De hecho, Leiner Vargas señaló que la falta de competencia en sectores como el de medicamentos, agroquímicos, productos alimenticios y otros hace que los productos muy básicos sean mucho más caros en el país.

¿Qué debe hacer el país para bajar las cargas sociales?

El economista indicó que para reducir las cargas sociales es importante que el Estado pague la deuda.

También se deben encontrar medidas que permitan resolver temas como las pensiones o salud con ingresos extraordinarios que no dependan de cargas sociales.

