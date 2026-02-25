Este fin de semana tendrá el privilegio de observar un fenómeno poco común que se verá en el cielo

Un impresionante evento astronómico ocurrirá entre este viernes 27 y sábado 28 de febrero en el país.

Alejandra León, directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CIENTEC), comentó que habrá un “desfile” o una alineación de seis planetas que se podrá apreciar en el cielo.

Entre los planetas que se podrán ver son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Mercurio y Venus.

CIENTEC informó que entre este viernes 27 y sábado 28 de febrero habrá un "desfile" o alineación de seis planetas. (CIENTEC/CIENTEC)

Según la directora de CIENTEC, varios de estos planetas se pueden ver a simple vista, mientras que otros requieren de la ayuda de un telescopio para apreciarlos mejor.

Por ejemplo, Júpiter y Saturno son más brillantes y fáciles de ver, pero Urano y Neptuno no se ven sin la herramienta.

En el caso de Mercurio y Venus, están muy cerca del Sol, sumergidos en su resplandor.

Alejandra León recomendó a los amantes de la astronomía que quieren disfrutar de este gran evento, buscar un horizonte oeste bajo, despejado y libre de obstrucciones, es decir, árboles, edificios, entre otros, para ver la alineación de los planetas.

Algunos sitios que son ideales para la observación de estos astros son las montañas, en una loma o cerca del mar.

“Antitos de que se oscurezca, después de que el Sol baje, se podrán ver. Dentro del resplandor del Sol están dos y más para arriba sguen los demás”, dijo la directora de CIENTEC.

Ella comentó que los planetas más cercanos al Sol se ven durante hora y media o hasta dos horas. Los astros más lejanos a la estrella más brillante del Universo se aprecian hasta las 2:30 a.m. del sábado 28 de febrero.

CIENTEC está organizando un encuentro para el viernes 27 de febrero a partir de las 4:30 p.m. hasta las 6:00 a.m. del sábado en el campus de la Universidad para la Paz en El Rodeo, cerca de Ciudad Colón. El cupo es limitado.

Luna y Júpiter se verán este jueves

Unos días antes del desfile de planetas, este jueves 26 de febrero se podrá apreciar la cercanía entre la Luna y Júpiter.

Alejandra León explicó que no se requiere de un telescopio para verlos, ya que se pueden apreciar a simple vista. Sin embargo, si usted quiere ver a Júpiter con sus lunas, es necesaria esta herramienta.

Estos astros se encontrarán dentro de la constelación de Gemini, según CIENTEC.

CIENTEC informó que este jueves 26 de febrero se podrán ver a la Luna y Júpiter bien cerca. (CIENTEC/CIENTEC)

Eclipse total de Luna en marzo

Alejandra además comentó que en marzo habrá un eclipse total de Luna.

Este evento ocurrirá el martes 3 de marzo durante la madrugada. No se verá completo desde el país, pero se podrá disfrutar del máximo.

El eclipse iniciará en su fase penumbral, que no es visibles a simple vista, a las 2:44 a.m. Sin embargo, el eclipse total empezará a las 5:04 a.m. y culminará a las 6:02 a.m.

Según CIENTEC, la finalización del eclipse total no será visible en Costa Rica.

También habrá un eclipse parcial de Luna en agosto.

