Eli Feinzaig lamenta una dolorosa pérdida, la segunda en solo cuatro meses

Eli Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) y excandidato presidencial, lamenta la muerte de uno de los asesores de la agrupación política.

Se trata de Diego Méndez Vargas, quien era asesor legislativo del despacho del diputado Gilberto Campos.

Eli Feinzaig lamenta la muerte de otro asesor legislativo, esta vez por enfermedad. (José Cordero)

Este es el segundo golpe de ese tipo que enfrenta el PLP en solo cuatro meses.

“Querido Diego, te vamos a recordar siempre. Tu gran inteligencia, tu espíritu de servicio, tu trato amable hacia todos, tu decencia humana y tu vocación democrática.

“A tu familia, nuestras sentidas condolencias y sincero cariño. Ahora volás libre, sin dolor y en paz”, publicó el legislador en redes sociales.

Según se supo, en noviembre anterior Méndez fue diagnosticado con una enfermedad que avanzó rápidamente hasta causarle la muerte.

Segundo golpe mortal en poco tiempo

El 24 de octubre pasado, la asesora legislativa Ericka Benavides Garbanzo perdió la vida debido a un accidente de tránsito.

En el percance resultaron heridos el propio Feinzaig y otro colaborador que manejaba el carro en el que iban los tres. Se dirigían a una gira con motivo de la campaña política en la que Eli fue candidato presidencial y Ericka candidata a diputada por San José.

Ericka Benavides Garbanzo falleció el 24 de octubre pasado. (Facebook)

En La Teja les enviamos un abrazo solidario a la familia de Diego y Ericka. Que Dios les dé mucha fortaleza.