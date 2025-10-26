Eli Feinzaig se despide de Ericka Benavides con una desgarradora carta: “Fuiste mi ángel de la guarda”

El líder del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig Mintz, se despidió con profundo dolor de Ericka Benavides Garbanzo, su asesora legislativa, colaboradora cercana y amiga personal, quien murió este viernes 24 de octubre en un trágico accidente de tránsito en Palmares de Alajuela, cuando ambos se dirigían a una entrevista.

Benavides, de 56 años, era candidata a diputada por San José para las elecciones del 2026 y una figura muy apreciada dentro del PLP. El accidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el vehículo en que ambos viajaban colisionó con un camión. El legislador resultó con heridas leves, mientras que Ericka perdió la vida en el lugar.

Este sábado Feinzaig compartió una carta abierta en sus redes sociales, en la que rindió homenaje a quien describió como su “mano derecha”, su “muralla china” y su “ángel de la guarda”.

Ericka Benavides falleció en un accidente en Palmares mientras viajaba con el diputado Eliécer Feinzaig. (Cortesía Alvaro Artavia para La Teja/Ericka Benavides falleció en un accidente en Palmares mientras viajaba con el diputado Eliécer Feinzaig.)

La carta completa de Eliécer Feinzaig a Ericka Benavides

“Eri, mi querida Ericka, vos nunca fuiste mi asistente, aunque así te veía la gente. Eras mi mano derecha, mi persona de mayor confianza, mi muralla china y mi firewall. Eras la loquilla que le ponía chispa a todos los días, la primera en apuntarse a bailar, el alma de la fiesta y la que iluminaba cualquier espacio con tu sonrisa y buen humor.

Pero, sobre todo, fuiste mi amiga incondicional y el único ‘reclamo’ que te tuve en vida fue que descubrieras en Rosi a una persona aún más digna de tu amor y tus atenciones, cosa que por siempre te agradeceremos, ambos.

Fuiste amiga incondicional desde el día en que nos conocimos hace más de 27 años. Juntos pasamos mil pruebas, desde las largas noches del combo ICE en que no podíamos salir de la oficina hasta bien pasada la medianoche, por las protestas en las calles.

Juntos, casi al mismo tiempo, pasamos y nos acompañamos en nuestros respectivos cánceres, el tuyo bastante agresivo, el mío más pendejo, pero ambos con tu querido Dr. Corazón, mi querido Dr. Wiernik, como apoyo y guía que aún me sigue dando.

Nada será ya igual para este huevilas —hasta delante de grandes encorbatados me decías así— con el vacío enorme que nos dejaste. Estos últimos cuatro años no hubieran sido la mitad de entretenidos, y nadie hubiera puesto la atención al detalle que vos traías a la ecuación.

Te ganaste los corazones de todo el equipo y de todos cuyas vidas tocaste con tu varita mágica de la felicidad, optimismo y esa dosis de locura que impulsa a los genios como vos.

Hoy nos toca seguir adelante con un doloroso vacío imposible de llenar. Pero seguiremos en tu honor, consagrando nuestro trabajo en tu memoria. Todos los días me recordabas, incluso en los de mayores dudas y dificultades, o tal vez especialmente en esos días complicados, que Dios siempre me protege y tiene un propósito especial para mí. Vos fuiste mi ángel de la guarda y dejaste la vida cuidando de mí hasta tu último suspiro.

No hay palabras para expresarte mi agradecimiento, el de Rosi y el de las chicas. Sé que desde el cielo hoy estás feliz, derrochándonos ese amor ilimitado que siempre nos diste, jodiendo a Tatica Dios para que nos siga bendiciendo y hablándole cuánto anhelabas nuestro triunfo el próximo 1 de febrero.

Dormías, comías y respirabas por ver al PLP triunfar y hoy renuevo mi compromiso por darte ese último regalo.

Para Álvaro, Andrés, doña Cecilia y Miguel, un enorme abrazo y mis más sentidas condolencias. Hoy el cielo está de fiesta, con don Miguel recibiendo a su hija amada y Ericka encargándose hasta del último detalle.

¡Celebremos la hermosa vida de Ericka Benavides Garbanzo!14 de marzo de 1969 - 24 de octubre de 2025.”

El candidato del PLP, Eliécer Feinzaig, sufrió un accidente este viernes, cuando se dirigía a una gira de campaña. En el accidente murió su asistente, Ericka Benavides. En la foto, cuando celebraron el cumpleaños de Benavides, en marzo. (Facebook Eliécer Feinzaig/La Nación)

Una pérdida que enluta al Partido Liberal Progresista

La muerte de Ericka Benavides provocó un profundo pesar dentro del Partido Liberal Progresista, agrupación que suspendió temporalmente todas sus actividades políticas en señal de duelo.

Dirigentes, colaboradores y simpatizantes la recordaron como una mujer comprometida, optimista y solidaria, que dedicó su vida al servicio público y al trabajo en equipo.