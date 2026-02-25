Obras en el puente sobre el río Tárcoles afectan a comerciantes en plena temporada alta

Las regulaciones en el puente sobre el río Tárcoles, donde se están realizando obras de rehabilitación de la estructura, han generado afectaciones en los comerciantes de la zona, pues este es un punto estratégico para el turismo.

El puente sobre el río Tárcoles se ha convertido en un lugar icónico para los turistas porque, desde este punto, pueden ver a los cocodrilos. Sin embargo, por los trabajos que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realiza en esta estructura, el avistamiento de estos reptiles no ha sido posible desde setiembre del año pasado, cuando se restringió el uso del puente.

Douglas Vargas, un comerciante de la zona, comentó a La Teja que la afectación para los comerciantes es importante, aún más durante esta época porque están en temporada alta.

Regulaciones en el puente sobre el río Tárcoles por obras del MOPT han afectado a los comerciantes de la zona, especialmente durante temporada alta. (MOPT/MOPT)

“Desde el punto de vista comercial, la afectación es bastante grande, tomando en cuenta que estamos en la temporada alta de turismo”, dijo.

Sin embargo, él está consciente de que las obras en el puente eran necesarias.

“Son cosas que se tienen que dar, son mejoras que sí o sí tienen que suceder porque si no se hubiera hecho esta reparación, el puente hubiera colapsado por cualquier motivo. Ahí sí es cierto que para la zona hubiese sido mucho peor. Espero que esto pase pronto”, comentó Vargas.

El comerciante espera retomar la normalidad un poco antes de Semana Santa para generar dinero, así recuperar su economía.

Regulaciones en el puente

Las autoridades de Obras Públicas y Transportes anunciaron hace unos días que iba a haber regulaciones en el paso por este puente desde el lunes 23 de febrero hasta el viernes 27 de marzo.

Durante este periodo, solo habrá un carril disponible para los conductores.

Esta medida se aplica de lunes a domingo las 24 horas para realizar labores relacionadas con la intervención de la parte superior del puente por donde circulan los vehículos y los peatones.

El MOPT indicó que entre el 15 de marzo y el 20 de abril habrá cierres en ambos carriles para terminar con la instalación de aisladores sísmicos. Esta medida se aplicará de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Las autoridades anunciaron regulaciones en este puente desde el lunes 23 de febrero hasta el 27 de marzo. Durante Semana Santa se habilitarán ambos carriles y luego se volverá a cerrar un carril. (José Cordero/José Cordero)

Las vías volverán a abrirse durante la Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, para apoyar a los sectores turísticos y comerciales de la zona.

Sin embargo, una vía se cerrará del lunes 4 al sábado 9 de mayo para la instalación de la junta que permitirá la durabilidad y el correcto funcionamiento del puente.

Actualmente, las obras en este puente cuentan con un 61% de avance.

